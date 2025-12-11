Η Αθηνά Αφαλίδου έρχεται στο Cash or Trash!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Το ολόχρυσο σετ του Νίκου, τέταρτης γενιάς κοσμηματοπώλη, ξεχωρίζει από όσα έχουν παρουσιαστεί έως τώρα στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Το εντυπωσιακό σετ διαθέτει γεμάτο χρυσό, σχέδιο που παραπέμπει στην αρχαία Ελλάδα, το χαρακτηριστικό σύμβολο του Ηρακλή, καθώς και μια σειρά από ιδιαίτερους κόμπους και δεσίματα. Είναι σίγουρο πως θα τραβήξει το βλέμμα εκείνου ή εκείνης από τους αγοραστές που θα αποφασίσει να… βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να το αποκτήσει!

Η αγαπημένη ηθοποιός και όχι μόνο, Αθηνά Αφαλίδου, είχε μεγάλη αγωνία μέχρι να μπει στο δωμάτιο εκτίμησης και να βρεθεί δίπλα στη Δέσποινα Μοιραράκη και στον Θάνο Λούδο. Η Αθηνά δηλώνει φανατική τηλεθεάτρια του Cash or Trash και έχοντας σχολιάσει αρκετές φορές στο παρελθόν το περιεχόμενο της εκπομπής και στη δική της τηλεοπτική στήλη, νιώθει μέρος αυτής και απολαμβάνει τη διαδικασία και στα δύο δωμάτια. Με το χαρακτηριστικό της σχολιαστικό χιούμορ, καταφέρνει να κερδίσει το προσωπικό ενδιαφέρον των πέντε αγοραστών, αλλά και δυνατές προσφορές για το αντικείμενό της.

Μηχανή ή φωτιστικό; Φωτιστικό ή μηχανή; Ιδού η απορία! Ο Λευτέρης μπαίνει με φόρα πολλών κυβικών στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash και παρά τη μάλλον χαμηλή εκτίμηση του Θάνου Λούδου, δεν χάνει ούτε στιγμή την αυτοπεποίθησή του και μπαίνει δυναμικά στο δωμάτιο των αγοραστών. Ο στόχος του πωλητή είναι πολύ συγκεκριμένος και η άριστη κατάσταση, αλλά και το ιδιαίτερο ρετρό στυλ του αντικειμένου του, είναι εκείνα τα στοιχεία που του παρέχουν σιγουριά και παραμένει ακλόνητος στις απαιτήσεις του, απέναντι στους πέντε αγοραστές!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

