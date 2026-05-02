Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Έσπερου μάρτυρος και Οσίας Ματρώνης εκ Ρωσίας. Επίσης, σήμερα εορτάζεται η Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου.

Οι Άγιοι Έσπερος, Ζωή και τα τέκνα τους Κυριάκος και Θεόδουλος έζησαν το 2ο μ.Χ. αιώνα στο χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (117 - 138 μ.Χ.).

Στο Συναξάρι τους αναφέρεται ότι η Αγία Ζωή πήγαινε το βράδυ στον φρουρό που φύλαγε το ανάκτορο των αρχόντων και του έλεγε να πάει να κοιμηθεί, γιατί ήταν κουρασμένος και τον αναπλήρωνε στα καθήκοντά του. Έξω όμως από τις πύλες του αρχοντικού ήταν σκυλιά τα οποία κατασπάρασσαν όποιον φτωχό πήγαινε να ζητήσει βοήθεια και ευποιία. Η Αγία Ζωή έπαιρνε ψωμί που της έδιναν για την καθημερινή συντήρηση της οικογένειάς της, έριχνε λίγο στα σκυλιά για να σωπάσουν, και το υπόλοιπο το μοίραζε στους φτωχούς, λέγοντάς τους: «Να γίνετε Χριστιανοί, Χριστού δούλοι, διότι μόνο Εκείνος είναι ο Σωτήρας του κόσμου».

Όταν δε, το 125 μ.Χ., ο Κάταλλος απέκτησε γιο, θέλησε να εορτάσουν το γεγονός όλοι οι δούλοι του. Διέταξε λοιπόν σε κοινό τραπέζι να γευθούν όλοι άφθονα ειδολόθυτα και κρασί. Ο Έσπερος και η οικογένεια του περιορίστηκαν σε ξηροφαγία. Ο Ρωμαίος κύριος τους πρόσεξε τη στάση τους και τους διέταξε να φάνε δια της βίας. Όμως όλα τα μέλη της οικογένειας αρνήθηκαν και δήλωσαν ότι λυπούνται που αυτή τη φορά δεν θα υπακούσουν τον κύριο τους.

Έξαλλος από την οργή ο Κάταλλος διέταξε να ανάψουν ένα μεγάλο κλίβανο και αφού τον πύρωσε καλά έριξε μέσα τούς τέσσερις μάρτυρες. Όταν όμως το πρωί άνοιξαν τον κλίβανο βρήκαν μεν νεκρούς και τους τέσσερις μάρτυρες, αλλά χωρίς τα λείψανά τους να έχουν καεί. Ο αρχηγός της ζωής και του θανάτου τους χάρισε την αφθαρσία και την ουράνια δόξα.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης*

Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη *

Έσπερος

Εσπέρα, Εσπερία

Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας

Αυγέρου, Αυγερού

Ματρώνα, Ματρόνα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:27 και θα δύσει στις 20:16. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 49 λεπτά.

Σελήνη 15.4 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα για τη Νομιμοποίηση της Κάνναβης

Η Παγκόσμια Ημέρα για τη Νομιμοποίηση της Κάνναβης γιορτάζεται κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο του Μαΐου. Ξεκίνησε το 1999 από τις ΗΠΑ και γρήγορα απέκτησε διεθνή χαρακτήρα. Εμπνευστής της, ο αμερικανός ακτιβιστής Ντάνα Μπίλ, από τους πρωτοπόρους στον αγώνα για τη νομιμοποίηση της μαριχουάνας στις ΗΠΑ, με σύνθημα «Θεραπεία και όχι Πόλεμοι για τα Ναρκωτικά».

Στόχος των οργανωτών είναι το δικαίωμα σε πιο ανθρώπινες, αντιαπαγορευτικές πολιτικές, που δεν αντιμετωπίζουν τη χρήση ή την εξάρτηση από ουσίες ως ποινικό αδίκημα, αλλά προωθούν την απεξάρτηση του χρήστη με την ταυτόχρονη αποδυνάμωση του παράνομου εμπορίου.