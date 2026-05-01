Το Ιράν παρουσίασε μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο, προκειμένου να τεθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με το πρακτορείο που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Τεχεράνη είχε κάνει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα μια προηγούμενη πρόταση που απορρίφθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με άρθρο του αμερικανικού ιστοτόπου Axios, που αναμεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προέβλεπε τη μετάθεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία των συζητήσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Όμως το θέμα αυτό είναι κεντρικό για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαβουλεύσεων, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε σήμερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Ιράκ και του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις τελευταίες «πρωτοβουλίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν, ο Γκολμαχοσέιν Μοχσενί Ετζεϊ, δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει ανοικτό στον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά απέρριψε κάθε πολιτική που θα «επιβληθεί» διά της απειλής.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν απέφυγε ποτέ τις διαπραγματεύσεις (...) αλλά δε θα δεχθούμε βεβαίως να μας επιβάλει κάποιος μια πολιτική», δήλωσε ο Ετζεΐ σε βίντεο που μεταδόθηκε στον ιστότοπο της δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

«Δεν εγκρίνουμε με κανέναν τρόπο τον πόλεμο, δεν θέλουμε τον πόλεμο, δε θέλουμε να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε προχθές, Τετάρτη, ότι οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό και γρήγορα!».

Ο Ετζεΐ υπογραμίζει πως το Ιράν «δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένο να αποκηρύξει τις αρχές και τις αξίες του απέναντι σε αυτόν τον κακόβουλο εχθρό προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο ή να αποτρέψει τη συνέχισή του».

Η σύγκρουση, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης, προκάλεσε χιλιάδες θανάτους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, και οι επιπτώσεις του εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Αν και κατάπαυση πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, η Ουάσινγκτον επιβάλλει αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών σε αντίποινα για τον ουσιαστικό αποκλεισμό από την Τεχεράνη των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχοταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Ο Ετζεΐ εκτίμησε επίσης σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν «εξασφάλισαν τίποτα» στον πόλεμο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη «δε θα υποχωρήσει» κατά τις διαπραγματεύσεις.

ΗΠΑ: Λήγει σήμερα η διορία Τραμπ για έγκριση του Κογκρέσου για τον πόλεμο στο Ιράν

Σήμερα τελειώνει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή, σε διαφορετική περίπτωση, να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν και η κυβέρνησή του έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αγνοήσει αυτή την υποχρέωση.

Με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να «κηρύσσει» πόλεμο. Όμως νόμος που υιοθετήθηκε το 1973 επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να ξεκινά μια περιορισμένης διάρκειας στρατιωτική επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη που προέκυψε έπειτα από επίθεση εναντίον των ΗΠΑ.

Ο ίδιος νόμος απαιτεί από τον πρόεδρο να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έπειτα από 60 ημέρες, να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχισή τους ή να αιτηθεί παράταση 30 ημερών με τη δικαιολογία της «αναπόφευκτης στρατιωτικής αναγκαιότητας» για την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.

Ο πόλεμος με το Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και ο Τραμπ ενημέρωσε σχετικά το Κογκρέσο δύο ημέρες αργότερα, όταν και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις 60 ημέρες.

Όμως η κυβέρνησή του δεν φαίνεται πρόθυμη να κάνει τίποτα από αυτά, καθώς ισχυρίζεται ότι από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 8 Απριλίου, «το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών έχει ανασταλεί», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ κατά τη διάρκεια ακρόασης του στη Γερουσία.

«Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έχουν τελειώσει», επεσήμανε στο AFP ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Δεν έχουν υπάρξει ανταλλαγές πυρών μεταξύ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και του Ιράν από την Τρίτη 7 Απριλίου».

Τον ισχυρισμό απορρίπτουν οι Δημοκρατικοί, με τον επικεφαλής τους στη Γερουσία, τον Τσακ Σούμερ, να δηλώνει: «Ο Πιτ Χέγκσεθ δεν μπορεί απλώς να σταματά την αντίστροφη μέτρηση όταν τα αμερικανικά στρατεύματα εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο».



