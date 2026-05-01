Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 5χρονου σε πόρτα νηπιαγωγείου

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το παιδάκι- Έγινε προσπάθεια συγκόλλησης

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 5χρονου σε πόρτα νηπιαγωγείου/ βίντεο ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό ατύχημα σε νηπιαγωγείο Ευόσμου με 5χρονο αγοράκι που ακρωτηριάστηκε ο δείκτης του.
  • Το δάχτυλο του παιδιού πιάστηκε σε πόρτα, προκαλώντας ακατάσχετη αιμορραγία.
  • Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι γονείς, ενώ παρείχε πρώτες βοήθειες κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για χειρουργική επέμβαση και συγκόλληση του δαχτύλου.
  • Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό κατόπιν εντολής εισαγγελέα.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο του Ευόσμου Θεσσαλονίκης με 5χρονο αγοράκι, χθες Πέμπτη 30 Απριλίου.

Το δάχτυλο του παιδιού, ο δείκτης συγκεκριμένα, πιάστηκε σε πόρτα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμαν να κοπεί μέρος του δαχτύλου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Eπικράτησε πανικός. Το παιδί είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και οι γονείς του 5χρονου. Στο σημείο βρέθηκε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, και να σταματήσει αρχικά την αιμορραγία.

Στη συνέχεια, το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου έγινε χειρουργική επέμβαση και προσπάθεια συγκόλλησης του μέρους του δαχτύλου του. Αναμένονται να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του.

Για το περιστατικό κλήθηκε η αστυνομία, ενώ η εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει την υποβολή προανακριτικού υλικού.

