Audi Q4 e-tron: Σε ποια σημεία αναβαθμίστηκε

Το ανανεωμένο Q4 e-tron αποκτά νέο εσωτερικό, πιο προηγμένη ψηφιακή εμπειρία, αυξημένη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και, για πρώτη φορά σε μοντέλο Audi, δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης.Με αυτονομία έως 577 χιλιόμετρα, μέγιστη ισχύ φόρτισης DC έως 185 kW και σειρά τεχνολογικών αναβαθμίσεων που ενισχύουν την καθημερινή χρηστικότητα, το Q4 e-tron περνά στην επόμενη φάση της εμπορικής και τεχνολογικής του πορείας στην Ευρώπη. Η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 27 λεπτά σε επιλεγμένες εκδόσεις, ενώ στο Q4 Sportback e-tron quattro performance μπορούν να προστεθούν έως 185 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά φόρτισης.



Παράλληλα, η νέα γενιά ψηφιακού εσωτερικού, η ενσωμάτωση του ChatGPT, το νέο One Connected Infotainment, οι νέες φωτεινές υπογραφές και οι βελτιωμένες δυνατότητες φόρτισης διαμορφώνουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης, με έμφαση στην άνεση, την πρακτικότητα και τη συνδεσιμότητα.

Στο εσωτερικό, το αναβαθμισμένο Q4 e-tron κάνει ένα σημαντικό άλμα σε επίπεδο άνεσης, τεχνολογίας και ποιότητας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο digital stage, με πανοραμική διάταξη οθονών που συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και την οθόνη αφής MMI 12,8 ιντσών. Η οθόνη MMI διαθέτει μεγάλα εικονίδια, ώστε οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες να είναι άμεσα ορατές και εύκολα προσβάσιμες.Για πρώτη φορά στην κατηγορία, διατίθεται προαιρετικά οθόνη συνοδηγού 12 ιντσών.



Τα βασικά στοιχεία της αναβάθμισης

Το αναβαθμισμένο Audi Q4 e-tron φέρνει:

• αυτονομία έως 577 χιλιόμετρα στο Q4 Sportback e-tron performance

• μέγιστη ισχύ φόρτισης DC έως 185 kW στις εκδόσεις quattro performance

• φόρτιση 10%–80% σε περίπου 27 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση

• έως 185 χιλιόμετρα αυτονομίας σε δέκα λεπτά φόρτισης στο Q4 Sportback e-tron quattro performance

• αμφίδρομη φόρτιση για πρώτη φορά σε Audi

• λειτουργία Vehicle-to-Load για τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών

• δυνατότητα Vehicle-to-Home σε επιλεγμένες αγορές, όπως Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία

• νέο digital stage με ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και οθόνη αφής MMI 12,8 ιντσών

• προαιρετική οθόνη ΜΜΙ συνοδηγού 12 ιντσών, η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Audi

• ενσωμάτωση ChatGPT στον Audi assistant

• Android Automotive OS και πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω Audi Application Store

• νέο εσωτερικό με Softwrap, νέα κεντρική κονσόλα και δύο επαγωγικές θέσεις φόρτισης smartphone με ψύξη

• ψηφιακά LED φώτα ημέρας και ψηφιακά OLED πίσω φώτα δεύτερης γενιάς

• χώρο αποσκευών 515 λίτρων, έως 1.487 λίτρα με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων

• ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.800 κιλά στις εκδόσεις quattro

• νέα και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Τα αναβαθμισμένα Audi Q4 e-tron και Q4 Sportback e-tron θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία μέσα στον Μάιο, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται το καλοκαίρι.Στη Γερμανία, το Audi Q4 SUV e-tron με μπαταρία 63 kWh μεικτά, 59 kWh καθαρά, ξεκινά από 47.500 ευρώ. Το Audi Q4 Sportback e-tron με τη μικρή μπαταρία ξεκινά από 49.450 ευρώ. Το Q4 SUV e-tron με μπαταρία 82 kWh μεικτά, 77 kWh καθαρά, ξεκινά από 53.500 ευρώ, ενώ το Q4 Sportback e-tron με τη μεγάλη μπαταρία διατίθεται από 55.450 ευρώ στη γερμανική αγορά.

Οι αναφερόμενες τιμές, η διαθεσιμότητα εκδόσεων, τα στοιχεία εξοπλισμού και οι λειτουργίες που συνδέονται με συγκεκριμένες αγορές αφορούν τη γερμανική ή/και επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Οι εμπορικές πληροφορίες για την ελληνική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των διαθέσιμων εκδόσεων και της έναρξης προ-παραγγελιών, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα στοιχεία κατανάλωσης, εκπομπών και αυτονομίας είναι προσωρινά και υπόκεινται σε αλλαγές.