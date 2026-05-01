Φίλιπ, Χρήστος, Βασίλης και Μενεξιά βρέθηκαν στον τάκο, διεκδικώντας την παραμονή τους στο MasterChef. Οι παίκτες κλήθηκαν να αναμετρηθούν με ένα απαιτητικό πιάτο αντιγραφής. Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκαν το σωστό ψήσιμο του ψαριού, η υφή της σάλτσας μπερνέζ κι η ακρίβεια στις παρασκευές των συνοδευτικών.

Ο Χρήστος αναδείχθηκε σε μεγάλο νικητή της βραδιάς, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία (τρία 7άρια κι ένα 8άρι). Παρά τις μικρές αστοχίες στο κολάρο του ψαριού και την έλλειψη βινεγκρέτ, το γευστικό αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, επιτρέποντάς του να επιστρέψει με ασφάλεια στην «κόκκινη αγέλη» του.

MasterChef 2026: Ο Χρήστος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο

MasterChef 2026: Δεύτερη καλύτερη προσπάθεια από τον Φίλιπ

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Φίλιπ, ο οποίος, αν και δε θεωρεί τον εαυτό του ειδικό στα θαλασσινά, κατάφερε να εντυπωσιάσει με την τραγανή πέτσα του ψαριού του. Την τριάδα των ασφαλών έκλεισε ο Βασίλης, ο οποίος παρά το γεγονός ότι το ψάρι του ήταν αρκετά under στο ψήσιμο, κατάφερε να συγκεντρώσει 21 βαθμούς και να διατηρήσει τον τίτλο του «Terminator» των αποχωρήσεων.

Η στιγμή της αποχώρησης ήρθε για τη Μενεξιά, η οποία κατέλαβε την τέταρτη θέση στη σειρά κατάταξης. Σε μια κίνηση σεβασμού, οι κριτές επέλεξαν να μην ανακοινώσουν τη βαθμολογία της, εστιάζοντας στις σημαντικές ελλείψεις του πιάτου (απουσία μπερνέζ και βινεγκρέτ), αλλά και στη συνολική της παρουσία στον διαγωνισμό.

MasterChef 2026: Η Μενεξιά είχε τη χειρότερη προσπάθεια κι αποχώρησε!

Η Μενεξιά, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε «γεμάτη» από την εμπειρία, «Πήγα πιο μακριά από όσο περίμενα. Στην αρχή δεν ήμουν ο εαυτός μου, αλλά μετά χαλάρωσα και το απόλαυσα. Κέρδιζε πάντα η μαχήτρια μέσα μου», είπε. «Έκανα κι όμορφα πράγματα για μένα τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας», πρόσθεσε μιλώντας στους κριτές.

«Τα παιδιά σίγουρα. Το σπίτι, η τρέλα, η μαγειρική, η πίεση, το άγχος, όλα, όλα τα συναισθήματα τα οποία ήταν πάντα ανάμεικτα. Υπήρχε χαρά, υπήρχε και λύπη. Ε, πολύ έντονη εμπειρία. Φεύγω πολύ γεμάτη», απάντησε στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο για όσα θα της λείψουν.

Οι συμπαίκτες της την αποχαιρέτησαν με λόγια αγάπης, τονίζοντας το πείσμα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της: Ο Πάνος τη χαρακτήρισε «βετεράνο των αποχωρήσεων» κι εξήρε την επιμονή της απέναντι σε επαγγελματίες μάγειρες. Ο Φίλιπ αναφέρθηκε με χιούμορ στις μεταμεσονύκτιες μαγειρικές της στο σπίτι και το «κλέψιμο» των καψουλών καφέ. Ο Τάσος παρομοίασε το MasterChef με τη Νάρνια, έναν κόσμο που σου αλλάζει τη ζωή και σου χαρίζει απρόσμενες φιλίες.

Η Μενεξιά αποχώρησε από την κουζίνα έχοντας πετύχει ένα αξιοσημείωτο στατιστικό για ερασιτέχνη: 7 νίκες σε 13 μονομαχίες. Κλείνοντας την πόρτα του διαγωνισμού, προέτρεψε όσους το σκέφτονται να δηλώσουν συμμετοχή, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ως κάτι που δεν συγκρίνεται με καμία επαγγελματική κουζίνα.

«Αξίζει πάρα πολύ να ζήσετε την εμπειρία του MasterChef», είπε η Μενεξιά

«Είναι μια εμπειρία που δεν υπάρχει πουθενά αλλού και σε καμία κουζίνα επαγγελματική, γιατί αυτό είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθω και το έκανα χωρίς να είμαι σίγουρη, αλλά είπα θα πάω και στράβωσαν τα πόδια μου και δεν το μετάνιωσα. Ακόμα κι αυτοί που θέλουν λίγο σπρώξιμο για να πάρουν την απόφαση. Βρείτε κάποιον να σας σπρώξει γιατί αξίζει πάρα πολύ να ζήσετε την εμπειρία του MasterChef», είπε η Μενεξιά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef