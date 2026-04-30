Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που απόλαυσαν το fashion event του οίκου Jimmy Choo, σε γνωστό εστιατόριο της Αθήνας.
Ξεχωρίσαμε την βραδινή της εμφάνιση με black & white σύνολο. Κι αυτό γιατί, η παρουσιάστρια καταφέρνει με απλά κομμάτια να παρουσιάσει ένα ultra elegant αποτέλεσμα.
Το συγκεκριμένο look αποτελείται από μαύρη midi φούστα, λευκό cropped σακάκι και μαύρα πέδιλα.
Τσιμτσιλή: Τα ιδιαίτερα στοιχεία στο βραδινό look της
- Το Cropped Blazer δεν είναι ένα κλασικό σακάκι. Κλείνει σταυρωτά με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο πλάι κι έχει κλειστό γιακά.
- το σακάκι μαζί με τη midi φούστα δίνουν μια επίσημη αίσθηση στο look, όμως τα strappy πέδιλα που δένουν στον αστράγαλο, προσδίδουν μια θηλυκή πινελιά
- Πολύ σημαντικό και το hairstyle σ' αυτήν την εμφάνιση. Η sleek low ponytail (χαμηλή αλογοουρά) με χωρίστρα στη μέση, αφήνει το πρόσωπο καθαρό και αναδεικνύει το σακάκι
- Έμφαση στα αξεσουάρ: Το ήσυχο - επίσημο look ολοκληρώνεται με μαύρο καπιτονέ τσαντάκι τύπου clutch, που θυμίζει το κλασικό στυλ του οίκου Chanel, ενώ λάμψη δίνουν και τα κοσμήματα