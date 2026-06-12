Χρύσα Ρώπα: «Στην περιπέτεια υγείας μου είπα "τελειώσαμε"»

«Ξαφνικά 50 άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά»

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«Τελειώσαμε»: Η στιγμή που η Χρύσα Ρώπα φοβήθηκε για τη ζωή της

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Μια συνέντευξη γεμάτη αλήθειες, συγκίνηση αλλά και τη χαρακτηριστική αμεσότητα που τη διακρίνει παραχώρησε η Χρύσα Ρώπα στο Breakfast@Star, μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της, τη μονογονεϊκή οικογένεια, την περιπέτεια της υγείας της, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από τη σειρά «Army Love», η οποία τελικά δεν προχώρησε.

Η αγαπημένη ηθοποιός, με το ιδιαίτερο χιούμορ της, σχολίασε αρχικά το βιβλίο που της προσφέρθηκε ως δώρο με τίτλο «Οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας», εξηγώντας πως, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχει συναντήσει «ηλίθιους» ανθρώπους στη ζωή της.

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«Πώς αντιμετωπίζεις τον ηλίθιο; Φεύγω, τρέχω. Και φυσικά τους γλεντάω», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια.

Αναφερόμενη στη σειρά «Army Love», στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχει, η Χρύσα Ρώπα δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για την τροπή που πήρε η παραγωγή.

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«Είναι πολύ περίπλοκη ιστορία. Πάμε, δεν πάμε, μας θέλουν, δε μας θέλουν. Ξαφνικά 50 άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά. Νομίζω ότι ποντάρουν στο γεγονός ότι έχουμε συνηθίσει τέτοιες καταστάσεις», δήλωσε.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως οι ηθοποιοί συνομιλούν με την παραγωγή και όχι απευθείας με την ΕΡΤ, αποφεύγοντας να αποδώσει ευθύνες για το «ναυάγιο» της σειράς.

Χρύσα Ρώπα: «Στην περιπέτεια υγείας μου είπα "τελειώσαμε"»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η γνωστή ηθοποιός μίλησε και για τη φιλοσοφία ζωής που ακολουθεί, εξηγώντας ότι ποτέ δεν άφησε τον φόβο να καθορίσει τις επιλογές της.

«Το να φοβάσαι είναι η μεγαλύτερη φυλακή», τόνισε, επικαλούμενη μάλιστα μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη που την εκφράζει απόλυτα: «Αν δν φτάσεις στον γκρεμό να πηδήξεις, πώς θα καταλάβεις ότι έχεις φτερά;».

Η Χρύσα Ρώπα αναφέρθηκε με συγκίνηση και στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που βίωσε στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας πως η μεγαλύτερη αγωνία της δεν αφορούσε την ίδια, αλλά τον μικρό τότε γιο της.

«Το θέμα δεν ήταν ότι εγώ έφευγα. Το θέμα ήταν ότι ο γιος μου ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Αναρωτιόμουν αν θα τον αγαπάνε, αν θα τον προσέχουν, αν θα τον προστατεύουν», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μονογονεϊκή οικογένεια, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους.

«Είναι πολύ δύσκολο. Όσοι έχετε κοντά σας έναν άνθρωπο που μεγαλώνει μόνος του ένα παιδί, βοηθήστε τον. Ακόμη και μια καλή κουβέντα ή λίγος χρόνος ξεκούρασης είναι σημαντικά», είπε.

Χρύσα Ρώπα: «Στην περιπέτεια υγείας μου είπα "τελειώσαμε"»

Η ηθοποιός παραδέχθηκε πως δεν είχε ουσιαστική βοήθεια στην ανατροφή του γιου της και πως αυτό που τη σημάδεψε περισσότερο ήταν η απουσία της πατρικής φιγούρας.

Παρά τις δυσκολίες, η σχέση της με τον γιο της παραμένει ιδιαίτερα στενή, με τη Χρύσα Ρώπα να εξηγεί ότι έχουν αναπτύξει έναν βαθύ αμοιβαίο σεβασμό και πως η ελευθερία και η ιδιωτικότητα αποτελούν βασικές αξίες στη μεταξύ τους σχέση.

Η Χρύσα Ρώπα με τον γιο της, Κωνσταντίνο

Η  Χρύσα Ρώπα με τον γιο της, Κωνσταντίνο

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για την περίοδο που έζησε στο Παρίσι, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφασή της να φύγει από την Ελλάδα δεν συνδέθηκε με καλλιτεχνικές φιλοδοξίες, αλλά με την ανάγκη να εργαστεί και να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Παράλληλα, αποκάλυψε τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, αναφέροντας πως τον χειμώνα θα συμμετέχει σε θεατρική παράσταση στο θέατρο Gloria, ενώ θα πρωταγωνιστήσει και στη νέα τηλεοπτική δουλειά του Λάκη Λαζόπουλου.

Κλείνοντας, η Χρύσα Ρώπα έδωσε ίσως το σημαντικότερο μήνυμα της συνέντευξής της, εξηγώντας ποιο είναι το μυστικό της αισιοδοξίας της.

«Έχω πετάξει τα σκουπίδια», είπε χαρακτηριστικά, αποδεικνύοντας πως η δύναμη, η αυτογνωσία και η συμφιλίωση με το παρελθόν είναι τα στοιχεία που την κρατούν όρθια και δημιουργική όλα αυτά τα χρόνια.

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