Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!

Παντού μαζί με την Κατερίνα Κακλαμάνη

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Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρίστος Κούγιας απολαμβάνει το καλοκαίρι με τη σύντροφό του, Κατερίνα Κακλαμάνου.
  • Ο Κούγιας έχει αναλάβει ευθύνες στο οικογενειακό δικηγορικό γραφείο και ολοκληρώνει τις σπουδές του.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές τους στα social media, με φωτογραφίες και βίντεο.
  • Πρόσφατα, δημοσίευσε τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα σε σκάφος, απολαμβάνοντας τη θάλασσα.
  • Περίπου στις Κυκλάδες και τη Μύκονο περνούν τις διακοπές τους, αγαπημένους προορισμούς της οικογένειας.

Σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών κι ανασύνταξης της ζωής του, ο Χρίστος Κούγιας φαίνεται πως διανύει ένα ιδιαίτερα όμορφο και δημιουργικό καλοκαίρι. 

Χρίστος Κούγιας: Το πάρτι γενεθλίων του γιου του Αλέξη Κούγια

Ο νεαρός δικηγόρος, γιος του αείμνηστου ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, αφού ανέλαβε μεγάλες ευθύνες στο οικογενειακό δικηγορικό γραφείο κι επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση των σπουδών του, βρίσκει πλέον τον χρόνο να χαλαρώσει και να χαρεί τις ομορφιές της θάλασσας.

Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!

Στο πλευρό του σε αυτή τη νέα φάση βρίσκεται η Κατερίνα Κακλαμάνου, μια εντυπωσιακή κοπέλα που του έχει κλέψει την καρδιά. Παρότι ο Χρίστος Κούγιας επιλέγει γενικά να κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, δεν κρύβει την ευτυχία του. Πριν από λίγο καιρό είχαν κάνει τις πρώτες τους κοινές δημόσιες εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, ενώ πρόσφατα μοιράστηκαν με τους followers τους στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις.

Χρίστος Κούγιας: Για φαγητό με την αδελφή του, Μάϊρα Κούγια

Καλοκαιρινές στιγμές εν πλω

Η πρόσφατη απόδρασή τους πάνω σε σκάφος έκλεψε τις εντυπώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίζεται να κρατά στην αγκαλιά του την αγαπημένη του. Στο φόντο ξεδιπλώνεται το απέραντο γαλάζιο, ενώ το χαλαρό και χαμογελαστό ύφος και των δύο αποτυπώνει την ηρεμία που βιώνουν.

Ο Χρίστος Κούγιας φωτογράφισε τη σύντροφό του

Ο Χρίστος Κούγιας φωτογράφισε τη σύντροφό του /Φωτογραφία Instagram

Πριν από λίγες ο Χρίστος φωτογράφισε την Κατερίνα σε μία εντυπωσιακή πισίνα με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Παράλληλα με τις φωτογραφίες, ο ίδιος μοιράστηκε και ένα σύντομο βίντεο από την εν πλω διαδρομή τους, δείχνοντας πως απολαμβάνουν τις βουτιές και τη θαλασσινή αύρα μακριά από τη φασαρία της πόλης. Αν καi δεν αποκάλυψε το μέρος των διακοπών τους, το ζευγάρι να περνά χρόνο γύρω από τις Κυκλάδες και τη Μύκονο, έναν αγαπημένο προορισμό για την οικογένειά του.  

Χρίστος Κούγιας: Οι σπουδές και η σχέση με τη μητέρα του

Η παρουσία της Κατερίνας Κακλαμάνου φαίνεται πως λειτουργεί ως στήριγμα και πηγή χαράς για εκείνον. Το ζευγάρι απολαμβάνει έναν αυθεντικό και ήρεμο έρωτα, συνδυάζοντας την ιδιωτικότητα με μικρές, αυθόρμητες στιγμές χαράς που επιλέγουν να μοιραστούν με τον κόσμο.

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ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ
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