Έκλεισε Χαφ Η ΑΕΚ - Σύντομα Οι Ανακοινώσεις

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση της μεταγραφής του ταχυδυναμικού χαφ που περιμένει ο Μάρκο Νίκολιτς. Άλλωστε κι από συνεργάτες του Ριμπάλτα, σε ατζέντηδες που επικοινωνούσαν για να προτείνουν καλές περιπτώσεις" αριστερών μπακ, δυο πράγματα τους τονίζονταν.

Πρώτον... "έχουμε βρει και κλείσει τον χαφ, θα δούμε πότε θα ανακοινωθεί". Λογικά άμεσα, πιθανόν μάλιστα η αποκάλυψη κι αυτή την φορά να έρθει από τον... φίλο του Χαβιέρ Ριμπάλτα, τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Και δεύτερον, πως επισήμως η ΑΕΚ δεν είναι στην αγορά για αριστερό μπακ αλλά ανεπίσημα ο Ριμπάλτα έχει ήδη ολοκληρώσει μια short list με συγκεκριμένους υποψήφιους αριστερούς μπακ, με τους οποίους έχει γίνει σχετική προεργασία, οπότε δεν δέχεται άλλες προτάσεις!

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