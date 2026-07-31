Έκλεισε Χαφ Η ΑΕΚ - Σύντομα Οι Ανακοινώσεις

Έκλεισε και ανακοινώνει τον χαφ η ΑΕΚ

Αποκάλυψη για Ασλάνι και Στρακόσια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.07.26 , 15:02 Νίκος Μουτσινάς: Το βιντεάκι... δώρο που έκανε στη Ζέτα Μακρυπούλια!
31.07.26 , 14:48 Αυξάνεται το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα
31.07.26 , 14:30 Έρχονται νέα δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους
31.07.26 , 14:27 Πολίχνη: Επίθεση από τσακάλι σε 4χρονη - Έπαιζε σε αυλή ταβέρνας
31.07.26 , 14:24 Φαίη Σκορδά: «Η περίοδος που έρχεται είναι πολύ κρίσιμη»
31.07.26 , 14:00 Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα
31.07.26 , 14:00 Oι οκτώ τροφές που θα σε γεμίσουν ενέργεια, ειδικά το καλοκαίρι
31.07.26 , 13:55 Νέος Βουτζάς: Καταπλακώθηκε από χώματα - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
31.07.26 , 13:38 Φωτιά σε Βοιωτία και Αργολίδα: Εκκενώνεται μέσω θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος
31.07.26 , 13:29 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Για κάμπινγκ στους καταρράκτες με τον γιο του Πάρη
31.07.26 , 13:11 Έκλεισε και ανακοινώνει τον χαφ η ΑΕΚ
31.07.26 , 13:10 Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του
31.07.26 , 13:07 Ιός Δυτικού Νείλου: Οι 19 δήμοι της χώρας όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα
31.07.26 , 13:04 Λήξη συναγερμού στις φυλακές Κορυδαλλού
31.07.26 , 12:56 Motor Oil: Έφτασαν τα δύο πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Κυψέλη: Το μήνυμα για το «ελληνικό νησί» και ο μυστηριώδης άνδρας
Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του
Φωτιά σε Βοιωτία και Αργολίδα: Εκκενώνεται μέσω θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Φαίη Σκορδά: «Η περίοδος που έρχεται είναι πολύ κρίσιμη»
Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα & Λαύριο– Τι ισχύει για το λιμάνι Πειραιά
Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα
Λήξη συναγερμού στις φυλακές Κορυδαλλού
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Έκλεισε Χαφ Η ΑΕΚ - Σύντομα Οι Ανακοινώσεις
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση της μεταγραφής του ταχυδυναμικού χαφ που περιμένει ο Μάρκο Νίκολιτς. Άλλωστε κι από συνεργάτες του Ριμπάλτα, σε ατζέντηδες που επικοινωνούσαν για να προτείνουν καλές περιπτώσεις" αριστερών μπακ, δυο πράγματα τους τονίζονταν.

Πρώτον... "έχουμε βρει και κλείσει τον χαφ, θα δούμε πότε θα ανακοινωθεί". Λογικά άμεσα, πιθανόν μάλιστα η αποκάλυψη κι αυτή την φορά να έρθει από τον... φίλο του Χαβιέρ Ριμπάλτα, τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Και δεύτερον, πως επισήμως η ΑΕΚ δεν είναι στην αγορά για αριστερό μπακ αλλά ανεπίσημα ο Ριμπάλτα έχει ήδη ολοκληρώσει μια short list με συγκεκριμένους υποψήφιους αριστερούς μπακ, με τους οποίους έχει γίνει σχετική προεργασία, οπότε δεν δέχεται άλλες προτάσεις! 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Sportdog.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AEK
 |
ΜΑΡΚΟ ΝΙΚΟΛΙΤΣ
 |
ΧΑΒΙΕ ΡΙΜΠΑΛΤΑ
 |
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στάνιτς: Μεγάλη Οικονομική Θυσία Για Να Πάει Ολυμπιακό
Αθλητικα
Μεγάλη οικονομική θυσία από τον Στάνιτς για να παίξει Ολυμπιακό
Αν Πας Κουβά, Τουλάχιστον Να Το Κάνεις Σωστά
Αθλητικα
Αν πας κουβά, τουλάχιστον να το κάνεις σωστά
Ινφαντίνο: Σχέδιο Πώλησης Μεριδίου Του Μουντιάλ Σε Ιδιώτες
Αθλητικα
«Βόμβα» Ινφαντίνο στη FIFA : Σχέδιο για μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες
ΑΕΚ: Καμία Σχέση Με Κάνγκουα Ο Μάγερ
Αθλητικα
ΑΕΚ: Καμία σχέση με Κάνγκουα ο Μάγερ
Εθνική Πόλο Ανδρών: Δάκρυα Και «Ελλάς Ολέ» Στο Γλέντι
Αθλητικα
Εθνική πόλο ανδρών: Δάκρυα και «Ελλάς ολέ» στο γλέντι στο Σίδνεϊ
Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ
Αθλητικα
Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ
Μίλτος Τεντόγλου
Αθλητικα
Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8.66μ.
Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star
Αθλητικα
Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star
ΛεΜπρόν Τζέιμς
Αθλητικα
ΛεΜπρόν Τζέιμς: Από 52,6... στα 3,8 εκατ. δολάρια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top