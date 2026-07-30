Στάνιτς: Μεγάλη Οικονομική Θυσία Για Να Πάει Ολυμπιακό

Η υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς έμοιαζε να έχει κλείσει οριστικά για τον Ολυμπιακό, καθώς οι δύο πλευρές είχαν απομακρυνθεί και οι Ερυθρόλευκοι είχαν στρέψει την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις για τη μεσαία γραμμή. Αλλά τα τελευταία δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία επαναφέρουν το θέμα στο προσκήνιο, υποστηρίζοντας ότι ο Σέρβος μέσος επιχειρεί να ανοίξει ξανά τον δίαυλο επικοινωνίας με τους Πειραιώτες. Ο ποδοσφαιριστής προσέγγισε εκ νέου τον Ολυμπιακό, εκφράζοντας ξεκάθαρα την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παρότι η μεταγραφή είχε ουσιαστικά "παγώσει", ο Στάνιτς φαίνεται αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα...

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