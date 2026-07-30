Φωτιά στην Κερατέα - Μήνυμα από το 112

Οριοθετήθηκε το μέτωπο

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Παναγιώτης Μπαλάσκας)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακα.
  • Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε μήνυμα μέσω 112 για ετοιμότητα των πολιτών.
  • 95 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα συμμετείχαν στην κατάσβεση.
  • Η φωτιά περιορίστηκε παρά τους ανέμους 6 μποφόρ στην περιοχή.
  • Υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης, μετά από φωτιά στην Κερατέα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Χάρακα σε χαμηλή βλάστηση.

 

 

Η Πολιτική Προστασία με μήνυμα μέσω 112 ζητά από τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. 

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, παρά τους ανέμους 6 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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