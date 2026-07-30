Φωτιά στην Κερατέα - Μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης, μετά από φωτιά στην Κερατέα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Χάρακα σε χαμηλή βλάστηση.

Η Πολιτική Προστασία με μήνυμα μέσω 112 ζητά από τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, παρά τους ανέμους 6 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.