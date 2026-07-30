Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη φωτιά που έκαψε τεράστιες εκτάσεις γης στην Πάρο.
Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, πρόκειται για τον Δήμαρχο του νησιού, τον Αντιδήμαρχο, τον εργολάβο διαχείρισης φορέα απορριμμάτων και ενός οδηγού.
Εξετάζεται εάν υπήρξαν ενέργειες ή παραλείψεις που συνδέονται με την έναρξή της πυρκαγιάς και την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Σύρου.
Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο φαίνεται πως ξεκίνησε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις, καίγοντας πάνω από 10.000 στρέμματα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.