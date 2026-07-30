Φωτιά Πάρος: Συνελήφθησαν 4 άτομα - Ανάμεσά τους και ο δήμαρχος του νησιού

Στάχτη πάνω από 10.000 στρέμματα γης

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Πηγή: Φωτογραφία από βίντεο Star
Χωματερή η Πάρος εν μέσω αντιπυρικής περιόδου / Βίντεο αρχείου Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθησαν 4 άτομα για τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος.
  • Οι συλλήψεις αφορούν επίσης τον εργολάβο διαχείρισης απορριμμάτων και έναν οδηγό.
  • Εξετάζονται ενέργειες ή παραλείψεις που σχετίζονται με την έναρξη της πυρκαγιάς.
  • Η φωτιά ξεκίνησε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και κατέκαψε πάνω από 10.000 στρέμματα.
  • Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Σύρου την Πέμπτη.

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη φωτιά που έκαψε τεράστιες εκτάσεις γης στην Πάρο

Χωματερή η Πάρος εν μέσω αντιπυρικής περιόδου

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, πρόκειται για τον Δήμαρχο του νησιού, τον Αντιδήμαρχο, τον εργολάβο διαχείρισης φορέα απορριμμάτων και ενός οδηγού. 

Εξετάζεται εάν υπήρξαν ενέργειες ή παραλείψεις που συνδέονται με την έναρξή της πυρκαγιάς και την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Σύρου. 

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο φαίνεται πως ξεκίνησε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)  και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις, καίγοντας πάνω από 10.000 στρέμματα. 

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