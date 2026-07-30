Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη φωτιά που έκαψε τεράστιες εκτάσεις γης στην Πάρο.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, πρόκειται για τον Δήμαρχο του νησιού, τον Αντιδήμαρχο, τον εργολάβο διαχείρισης φορέα απορριμμάτων και ενός οδηγού.

Εξετάζεται εάν υπήρξαν ενέργειες ή παραλείψεις που συνδέονται με την έναρξή της πυρκαγιάς και την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Σύρου.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο φαίνεται πως ξεκίνησε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις, καίγοντας πάνω από 10.000 στρέμματα.