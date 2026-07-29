Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που «χάθηκαν» στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Την Πέμπτη ο κηδείες τους - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο νοσοκομείο

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Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που «χάθηκαν» στη φωτιά στο Ρέθυμνο
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Συλλυπητηρία ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο πυροσβέστες, ο 25χρονος Π. Δ. και ο 58χρονος Ε. Σ., έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο.
  • Οι κηδείες τους θα γίνουν την Πέμπτη, με πλήθος κόσμου να τους αποχαιρετά.
  • Ο Π. Δ. ήταν νέος και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ενώ ο Ε. Σ. είχε σημαντική προσφορά στα κοινά.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των πυροσβεστών.
  • Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, οι οικογένειες των θυμάτων δέχθηκαν ψυχολογική στήριξη.

Βαρύ πένθος στην Κρήτη μετά τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Οι δύο άνδρες, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ακραίες συνθήκες της φωτιάς, προσπάθησαν να σωθούν πεζοί αλλά δεν τα κατάφεραν. Σκόρπισαν θλίψη στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι κηδείες τους θα πραγματοποιηθούν μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος πολιτών να ετοιμάζονται να τους αποχαιρετήσουν.

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Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που «χάθηκαν» στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Ο 25χρονος Π. Δ. και ο 58χρονος Ε. Σ. δεν κατάφεραν να επιστρέψουν από την αποστολή τους. Έπεσαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, προσπαθώντας να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που «χάθηκαν» στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Ο 25χρονος Π.Δ. καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επέλεξε να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, ακολουθώντας τον δρόμο της προσφοράς. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν ευγενικό και χαμηλών τόνων νέο, ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία.

Ο δεύτερος πυροσβέστης, ο 58χρονος Ε. Σ. καταγόταν από το Γερακάρι Αμαρίου και υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Ήταν ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας, με σημαντική προσφορά στα κοινά, έχοντας διατελέσει και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού του. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο με έντονο αίσθημα ευθύνης, κοινωνική δράση και αγάπη για τον τόπο του.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες - Εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο

Ρέθυμνο: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο νοσοκομείο

Γύρω στις 7 το απόγευμα, οι σοροί των δύο πυροσβεστών έφτασαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί ράγισαν και οι πέτρες από τον θρήνο των οικογενειών τους. 

Στο πλευρό τους βρέθηκαν ψυχολόγοι, προσφέροντας στήριξη σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες.

Ρέθυμνο: Πότε θα γίνουν οι κηδείες των πυροσβεστών

Η κηδεία του Ε. Σ. θα τελεστεί την Πέμπτη στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου, ενώ τον Π. Δ. θα «αποχαιρετήσουν» την Πέμπτη, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουρά.

Ρέθυμνο: Το μήνυμα Μητσοτάκη για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν», επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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