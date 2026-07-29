Τάσος Αρνιακός: Αυτή είναι η νέα του τηλεοπτική στέγη μετά τον ΑΝΤ1

Πότε θα μας λέει ξανά τον καιρό;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος Αρνιακός μετακομίζει στο Action 24 μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1.
  • Θα εμφανίζεται καθημερινά από τις 31 Αυγούστου, παρέχοντας καιρικές ενημερώσεις.
  • Η ανακοίνωση της μεταγραφής έγινε στις 29 Ιουλίου από το Action 24.
  • Αρνιακός αποχώρησε από τον ΑΝΤ1 μετά από σχεδόν 20 χρόνια, με την απομάκρυνση να μην είναι συναινετική.
  • Εξέφρασε την ανάγκη για περισσότερο χρόνο παρουσίασης στον καιρό, καθώς στο ΑΝΤ1 είχε περιορισμένο χρόνο.

Μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, ο Τάσος Αρνιακός αλλάζει τηλεοπτική στέγη και συνεχίζει την πορεία του στο Action 24. Ο γνωστός μετεωρολόγος θα εμφανίζεται καθημερινά στο πρόγραμμα του σταθμού από τις 31 Αυγούστου, με αντικείμενο την ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού σε όλη τη χώρα. 

Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»

Η μετακίνηση ανακοινώθηκε επίσημα την Τετάρτη 29 Ιουλίου από το Action 24, το οποίο γνωστοποίησε στους τηλεοπτικούς συντάκτες την ένταξη του Τάσου Αρνιακού στο δυναμικό του. Έτσι, επιβεβαιώθηκε το επόμενο επαγγελματικό βήμα του έμπειρου μετεωρολόγου έπειτα από το τέλος της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1.

Τάσος Αρνιακός: Αυτή είναι η νέα του τηλεοπτική στέγη μετά τον ΑΝΤ1

Μεταγραφή Αρνιακού στο Action 24

Στην ανακοίνωσή του, ο σταθμός αναφέρει: «Το ACTION 24 καλωσορίζει στο δυναμικό του τον Τάσο Αρνιακό, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς μετεωρολόγους της ελληνικής τηλεόρασης. Με πολυετή εμπειρία στην πρόγνωση του καιρού και το μοναδικό, άμεσο και χαρακτηριστικό του ύφος, ο Τάσος Αρνιακός θα βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των τηλεθεατών του ACTION 24, μεταφέροντας με αξιοπιστία και απλό τρόπο όλες τις εξελίξεις για τον καιρό. Από τις 31 Αυγούστου, ο Τάσος Αρνιακός θα προσφέρει καθημερινά ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την καθημερινότητα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τη γνώση, την εμπειρία και την ξεχωριστή επικοινωνία που τον χαρακτηρίζει, ο Τάσος Αρνιακός αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο ενημερωτικό πρόγραμμα του ACTION 24. Το ACTION 24 τον καλωσορίζει θερμά και του εύχεται κάθε επιτυχία στη νέα τηλεοπτική σεζόν».

Φεύγει από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια - «Του διοργάνωσαν πάρτι & δεν πήγε»

Τι προηγήθηκε με την αποχώρηση από τον ΑΝΤ1

Ο Τάσος Αρνιακός αποχώρησε από τον ΑΝΤ1 έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας. Όπως είχε αναφερθεί από την εκπομπή «Happy Day», ο μετεωρολόγος ενημερώθηκε επίσημα ότι η συνεργασία του με τον σταθμό ολοκληρώνεται.

Στο σχετικό ρεπορτάζ, η εξέλιξη αυτή είχε παρουσιαστεί ως μια οριακή απομάκρυνση κι όχι ως ένα συναινετικό τέλος συνεργασίας.

Λίγο μετά την αποχώρησή του από το κανάλι του Αμαρουσίου, ο Τάσος Αρνιακός είχε μιλήσει στην εκπομπή της Αθηναϊδας Νέγκα για τις συνθήκες της καθημερινής παρουσίας του στο δελτίο καιρού. Όπως είχε δηλώσει: «Δυστυχώς το κανάλι που ήμουν, δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό. Ο χρόνος που μου δινόταν ήταν 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Ενάμιση λεπτό με το μουσικό χαλί στην αρχή και στο τέλος. Αισθανόμουν στριμωγμένος, έπρεπε να πω πολλά πράγματα σε λίγες λέξεις. Και οι λέξεις που θα πω να είναι στοχευμένες».

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