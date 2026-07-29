Πόσες φορές έχει χρειαστεί να ψάξεις ένα πιστοποιητικό, να περιμένεις σε ουρές ή να μπεις σε διαδικασίες για ένα έγγραφο που… βρίσκεται ήδη σε κάποια δημόσια βάση δεδομένων; Αυτή η καθημερινή ταλαιπωρία φαίνεται πως μπαίνει σταδιακά στο παρελθόν.

Πλέον με μία απλή υπεύθυνη δήλωση, αντικαθίστανται 25 από τα πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που μέχρι σήμερα απαιτούνταν στις συναλλαγές με το Δημόσιο, στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής της μεταρρύθμισης που φέρνει τέλος στη γραφειοκρατία.

Η αλλαγή, που θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, έχει στόχο ένα πιο γρήγορο και ευέλικτο κράτος, όπου πολίτες και επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται να συγκεντρώνουν έγγραφα που οι υπηρεσίες μπορούν πλέον να αναζητούν μόνες τους.

Πάνω από 42 εκατομμύρια δικαιολογητικά λιγότερα κάθε χρόνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το «ΜΙΤΟΣ», το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών, η νέα ρύθμιση απλοποιεί 1.007 διοικητικές διαδικασίες από τις περίπου 2.500 συνολικά που απαιτούν δικαιολογητικά.

Με άλλα λόγια, απλοποιείται περίπου το 40% των διαδικασιών του Μητρώου, με το κράτος να υπολογίζει ότι κάθε χρόνο θα εξοικονομούνται περίπου 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η αλλαγή έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αφορά 32 φορείς του Δημοσίου.

Από τις διαδικασίες που απλοποιούνται:

622 αφορούν πολίτες

385 αφορούν επιχειρήσεις

Το νέο σύστημα προβλέπει ότι η αναζήτηση, η επαλήθευση και η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνεται πλέον αυτεπάγγελτα από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ποια 25 δικαιολογητικά αντικαθίστανται

Ανάμεσα στα έγγραφα που δεν θα χρειάζεται πλέον να προσκομίζουν οι πολίτες βρίσκονται μερικά από τα πιο συνηθισμένα:

Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου

Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Πιστοποιητικό ιθαγένειας

Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)

Βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο ή βεβαίωση σπουδών

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

Βεβαίωση φορολογικού μητρώου

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Βεβαίωση προϋπηρεσίας e-ΕΦΚΑ

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

Αποδεικτικό έκδοσης ΑΜΚΑ

Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης

Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς

Πιστοποιητικό περί αμφισβήτησης ή μη κληρονομικού δικαιώματος

Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

Τα δικαιολογητικά που προκαλούσαν τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία

Κάποια από αυτά τα έγγραφα χρησιμοποιούνταν σε εκατοντάδες διαδικασίες.

Χαρακτηριστικά:

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου απαιτούνταν σε 293 διαδικασίες

Το αντίγραφο τίτλου σπουδών σε 275 διαδικασίες

Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε 158 διαδικασίες

Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε 113 διαδικασίες

Η βεβαίωση φορολογικού μητρώου σε 100 διαδικασίες

Ποια υπουργεία επηρεάζονται περισσότερο

Η μεταρρύθμιση αγγίζει συνολικά 32 δημόσιους φορείς, με τη μεγαλύτερη αλλαγή να εντοπίζεται:

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου απλοποιούνται 230 διαδικασίες

Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με 226 περιπτώσεις

Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με 135 περιπτώσεις

Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με 61 περιπτώσεις

Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με 59 περιπτώσεις

Παραδείγματα: Πώς αλλάζει η καθημερινότητα

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά την αίτηση για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου του Δημοσίου.

Μέχρι σήμερα, ο πολίτης έπρεπε να αναζητήσει ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Πλέον, αυτά τα τρία δικαιολογητικά θα αντικαθίστανται από μία υπεύθυνη δήλωση, μειώνοντας κατά 23% την ανάγκη προσκόμισης εγγράφων.

Αντίστοιχα, για διόρθωση στοιχείων στο μητρώο της ΔΥΠΑ, τέσσερα δικαιολογητικά, όπως η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, το ΑΜΚΑ και η φορολογική κατάσταση, θα καλύπτονται με μία υπεύθυνη δήλωση. Το όφελος για τον πολίτη φτάνει το 40%.

Στην περίπτωση της οριστικής τοποθέτησης μόνιμου εκπαιδευτικού μετά από μεταθέσεις ή μετατάξεις, τέσσερα δικαιολογητικά αντικαθίστανται επίσης από μία δήλωση, με όφελος 27%.

Ακόμη και για διαδικασίες επιχειρήσεων, όπως η ίδρυση και λειτουργία γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, πέντε πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων ποινικό μητρώο και φορολογική ενημερότητα, θα καλύπτονται πλέον μέσω υπεύθυνης δήλωσης.

Λιγότερα χαρτιά, περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες

Η λογική πίσω από τη νέα αλλαγή είναι απλή: το κράτος να σταματήσει να ζητά από τους πολίτες πληροφορίες που ήδη γνωρίζει.

Η μεταρρύθμιση έρχεται να ενισχύσει τη μετάβαση προς ένα πιο ψηφιακό Δημόσιο, όπου οι συναλλαγές γίνονται πιο γρήγορα και με λιγότερα εμπόδια.

Για πολίτες και επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει λιγότερα πιστοποιητικά, λιγότερες επισκέψεις σε υπηρεσίες και περισσότερος χρόνος για την καθημερινότητά τους.