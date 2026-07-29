Ο Γάλλος DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι

Ήταν δημιουργός του εμβληματικού «Nightcall»

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Ο Γάλλος DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γάλλος DJ Kavinsky, κατά κόσμον Vincent Belorgey, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι σε ηλικία 50 ετών.
  • Η Εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε το περιστατικό και οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του θανάτου του.
  • Δεν βρέθηκαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας από τους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.
  • Ο Kavinsky έγινε γνωστός με το κομμάτι Nightcall, που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Drive.
  • Είχε προγραμματισμένη εμφάνιση στο φεστιβάλ Gärten on the Beach στη Ντοβίλ το Σάββατο 8 Αυγούστου.

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Kavinsky, κατά κόσμον Vincent Belorgey, πέθανε σε ηλικία 50 ετών, σοκάροντας τη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή.

Ο μουσικός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι την Τρίτη, με την Εισαγγελία του Παρισιού να επιβεβαιώνει το περιστατικό και τις γαλλικές Αρχές να ξεκινούν την έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι του στο Παρίσι.

Η επιτυχία που έκανε γνωστό τον Kavinsky

Ο Kavinsky συνδέθηκε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της σύγχρονης synthwave και της ηλεκτρονικής μουσικής. Το όνομά του έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από το Nightcall, που κυκλοφόρησε το 2010 και συνυπέγραψε με τον Guy-Manuel de Homem-Christo, μέλος των Daft Punk.

Η παγκόσμια απήχηση του κομματιού ενισχύθηκε όταν μπήκε στο soundtrack της ταινίας Drive του 2011, με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Από τότε, το τραγούδι καταγράφηκε ως ένα από τα πιο εμβληματικά της synthwave και της ευρύτερης ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KAVINSKY✨ (@kavinsky)

Η πορεία του Βενσάν Μπελορζέ στη μουσική

Ο Βενσάν Μπελορζέ είχε σταθερή παρουσία σε συναυλίες και live εμφανίσεις, χτίζοντας ισχυρό αποτύπωμα στο ηλεκτρονικό μουσικό πεδίο. Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται δύο άλμπουμ, το «OutRun» του 2013 και το «Reborn» του 2022.

Είχε επίσης συμμετάσχει στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, ως μέρος του μουσικού προγράμματος της διοργάνωσης, όπως αναφέρει το France24. Η παρουσία του εκεί είχε επαναφέρει στο προσκήνιο τη σχέση του με τη γαλλική ηλεκτρονική σκηνή και το ευρύ κοινό.

 

Δείτε το κλιπ του Kavinsky για την επιτυχία του, Odd Look

Η προγραμματισμένη εμφάνιση στη Ντοβίλ

Ο Kavinsky είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Ντοβίλ της Γαλλίας, στο πλαίσιο του φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Gärten on the Beach, παραμένοντας ενεργός καλλιτεχνικά μέχρι τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

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DJ KAVINSKY
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ΒΕΝΣΑΝ ΜΠΕΛΟΡΖΕ
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