Kαλοκαιράκι... στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης μπροστά στο κύμα και βραδινά ποτά απολαμβάνοντας τη θέα ενός υπέροχου ηλιοβασιλέματος. Μήπως, όμως, μαζί με το ηλιοβασίλεμα έρχονται στην παρέα σας και ανεπιθύμητοι... φτερωτοί επισκέπτες που επιζητούν στην κυριολεξία να πιουν το αίμα σας;

Τα κουνούπια κάνουν την εμφάνισή τους με τις πρώτες ζέστες του έτους, κυρίως τις πολύ πρωινές και απογευματινές/βραδινές ώρες. Μήπως αναρωτιέστε, όμως γιατί δείχνουν ιδιαίτερη αδυναμία σε εσάς από ό,τι στους γύρω σας; Και γιατί νιώθετε ότι τραβάτε τα τσιμπήματά τους σαν μαγνήτης;

Γιατί τα κουνούπια προτιμούν εσάς περισσότερο και όχι τόσο τους γύρω σας; Μάθετε τους λόγους που τα μαγνητίζετε και πώς να προστατευθείτε / Φωτογραφία: Unsplash.com

Υπάρχει εξήγηση και αυτή δεν είναι ότι είστε γλυκοαίματος ή γλυκοαίματη, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα αρσενικά κουνούπια έχουν ως τροφή το νέκταρ και τη γύρη, όμως τα θηλυκά, πριν από κάθε ωοτοκία χρειάζεται να τραφούν με αίμα (έστω και για μία φορά), με αποτέλεσμα να επιτίθονται σε ανθρώπους και ζώα. Και με τα τρία διαφορετικά συστήματα ανίχνευσης που διαθέτουν, δύσκολα μπορείτε να τους ξεφύγετε...

Οι λόγοι που... μαγνητίζετε τα κουνούπια

Τα θυληκά κουνούπια μπορούν να μυριστούν το αίμα από απόσταση 50 μέτρων. Τι είναι όμως αυτό που τα κάνει να προτιμούν εσάς περισσότερο από άλλους; Η επιστήμη έχει για ακόμη μία φορά την απάντηση.

Σημαντικό ρόλο παίζει η ομάδα αίματός σας. Τα θηλυκά κουνούπια αναζητούν τις απαραίτητες πρωτεΐνες, οπότε επιλέγουν άτομα με συγκεκριμένη ομάδα αίματος, η οποία τους τις παρέχει σε μεγαλύτερη ποσότητα. Η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι η 0

Τα θηλυκά κουνούπια αναζητούν τις απαραίτητες πρωτεΐνες, οπότε επιλέγουν άτομα με συγκεκριμένη ομάδα αίματος, η οποία τους τις παρέχει σε μεγαλύτερη ποσότητα. Η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι η 0 Τα θηλυκά κουνούπια αντιλαμβάνονται από μακριά το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο εκπνέουμε. Έτσι, οι μεγαλόσωμοι άνθρωποι που εκπέμπουν μεγαλύτερες ποσότητες, γίνονται πιο εύκολος στόχος τους

το οποίο εκπνέουμε. Έτσι, οι μεγαλόσωμοι άνθρωποι που εκπέμπουν μεγαλύτερες ποσότητες, γίνονται πιο εύκολος στόχος τους Τα έντομα αυτά προτιμούν περιοχές όπου τα βακτήρια είναι περισσότερα. Γι' αυτό και συνηθίζουν τσιμπούν πόδια και αστραγάλους, όπου οι αποικίες βακτηρίων είναι πιο πλούσιες

Γι' αυτό και συνηθίζουν τσιμπούν πόδια και αστραγάλους, όπου οι αποικίες βακτηρίων είναι πιο πλούσιες Τα κουνούπια «αγαπούν» τον ιδρώτα, ο οποίος έχει την τάση να δημιουργεί βακτήρια. Η συγκεκριμένη μυρωδιά τα προσελκύει σε τεράστιο βαθμό

H κατανάλωση μπίρας προσελκύει τα κουνούπια, διότι αυξάνει την ποσότητα της αιθανόλης που εκκρίνεται με τον ιδρώτα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το αλκοόλ και συγκεκριμένα η μπίρα , αυξάνει την ποσότητα της αιθανόλης που εκκρίνεται με τον ιδρώτα, κάνοντας τα κουνούπια να… σφάζονται για χάρη σας!

, αυξάνει την ποσότητα της αιθανόλης που εκκρίνεται με τον ιδρώτα, κάνοντας τα κουνούπια να… σφάζονται για χάρη σας! Επιπρόσθετα, τα φρουτώδη αρώματα είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο θα σας προτιμήσουν τα κουνούπια, οπότε προσοχή στις λοσιόν σώματος που χρησιμοποιείτε

είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο θα σας προτιμήσουν τα κουνούπια, οπότε προσοχή στις λοσιόν σώματος που χρησιμοποιείτε Όταν διανύουμε την περίοδο της εγκυμοσύνης, το διοξείδιο του άνθρακα αυξάνεται κατά 20%, όπως και η θερμοκρασία του σώματός μας, με αποτέλεσμα τα θηλυκά κουνούπια να σας δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση

το διοξείδιο του άνθρακα αυξάνεται κατά 20%, όπως και η θερμοκρασία του σώματός μας, με αποτέλεσμα τα θηλυκά κουνούπια να σας δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση Τα κουνούπια έλκονται από τα σκούρα ρούχα, διότι δεσμεύουν τη θερμότητα, ενώ και τα λουλουδένια μοτίβα, καθώς και οι έντονες αποχρώσεις τα οδηγούν απευθείας σε σας, καθότι διαθέτουν εξαιρετική όραση.

Τι διώχνει τα κουνούπια

Για ανααπαλλαγείτε από τα ενοχλητικά τσιμπήματα των κουνουπιών χρησιμοποιείστε εντομοαπωθητικά σπρέι με DEET (συνθετικό εντομοκτόνο/απωθητικό), γεμίστε τους εξωτερικούς χώρους με αρωματικά φυτά όπως σιτρονέλα και βασιλικό, ενώ μία ακόμη έξυπνη ιδέα είναι η χρήση ανεμιστήρων, αφού ο δροσερός αέρας μειώνει τη δραστηριότητα των κουνουπιών.

Ο βασιλικός είναι ένα από τα αρωματικά φυτά τα οποία απεχθάνονται τα κουνούπια / Φωτογραφία: Unsplash.com

Φυσικά αντικουνουπικά - Ποια φυτά απεχθάνονται τα κουνούπια

Στη μάχη με τα κουνούπια βγαίνουν νικητές τα… λουλούδια! Φροντίστε κατά τους καλοκαιρινούς μήενς να γεμίσετε τον κήπο και τις βεράντες σας με δενδρολίβανο, βασιλικό, σιτρονέλα, φασκόμηλο, δυόσμο, λεμονόχορτο, ευκάλυπτο, λεβάντα, γεράνι και θυμάρι, τα οποία δημιουργούν μια προστατευτική ασπίδα και έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα κουνούπια μακριά σας.

Ποιες ασθένειες μεταδίδουν τα κουνούπια στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, στην Ελλάδα τα τσιμπήματα των κουνουπιών μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες όπως τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενώ υπάρχει και μικρός κίνδυνος από ξένα ιογενή νοσήματα.

Συγκεκριμένα, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από τα κοινά κουνούπια (Culex), προκαλώντας από ήπια συμπτώματα έως σοβαρές μορφές στο νευρικό σύστημα.

Από την άλλη, η ελονοσία μεταδίδεται από τα κουνούπια του γένους Anopheles. Η Ελλάδα έχει ιστορικό εξάλειψης της νόσου, αλλά εμφανίζονται σποραδικά εισαγόμενα ή εγχώρια κρούσματα.