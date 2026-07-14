Πόσες φορές νιώθουμε επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές ότι δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε εύκολα στη νέα καθημερινότητα και ότι «χρειαζόμαστε διακοπές από τις διακοπές»;

Πόσες φορές νιώθουμε επιστρέφοντας από διακοπές ότι δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε εύκολα στην καθημερινότητα; Ψυχολόγος εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σύμφωνα με την ψυχίατρο Μαρία Μορένο, το συγκεκριμένο συναίσθημα είναι απόλυτα συνήθες και κατανοητό, δίνοντας την εξήγησή της για τους λόγους που δυσκολευόμαστε να ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας έπειτα από τις καλοκαιρινές διακοπές. Όπως τονίζει, ο εγκέφαλος προσαρμόζεται γρήγορα σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, είτε πιο χαλαρό είτε πιο ακανόνιστο και η απότομη μετάβαση από την εργασία στις διακοπές και στη συνέχεια ξανά πίσω στη δουλειά λειτουργεί, όπως εξηγεί, σαν ένα είδος «απογαλακτισμού».

«Η επιστροφή στην κανονική ζωή είναι σαν να περνάς στο αυτοκίνητο από την πέμπτη στη δεύτερη ταχύτητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Μορένο, σχολιάζοντας ότι απαιτούνται χρόνος και ομαλή προσαρμογή, ώστε η αλλαγή να μη συνοδευτεί από έντονο άγχος και εξάντληση. Το συναίσθημα αυτό, γίνεται ακόμη νετονότερο, όταν για παραδείγμα κάποιος έχει ήδη χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της άδειάς του, αισθάνεται ότι δεν ξεκουράστηκε αρκετά και βλέπει μπροστά του πολλούς μήνες εργασίας.

Η ειδικός υγείας υποστηρίζει ότι η λύση δεν βρίσκεται μόνο σε όσα κάνουμε μετά την επιστροφή από τις διακοπές, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε την ξεκούραση πριν και κατά τη διάρκειά τους. Με σκοπό να γίνει πιο ομαλή η επιστροφή στην καθημερινότητα, η Μαρία Μορένο προτείνει πέντε συμβουλές που αφορούν στον ύπνο, την εργασία, τις καθημερινές συνήθειες και τη διαχείριση του άγχους.

Ψυχολόγος υποστηρίζει ότι η λύση δεν βρίσκεται μόνο σε όσα κάνουμε μετά την επιστροφή από τις διακοπές, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε την ξεκούραση πριν και κατά τη διάρκειά τους / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ξεκούραση και ποιοτικός ύπνος

«Δεν πρέπει να περιμένουμε τις διακοπές για να ξεκουραστούμε. Η ξεκούραση πρέπει να αποτελεί μέρος της κανονικής εβδομάδας, ακόμη και σε μικρές δόσεις», αναφέρει η ψυχίατρος. Ενώ για τον ύπνο, δηλώνει ότι: «Πολλοί μου λένε: “Κοιμόμουν αργά ολόκληρο το μήνα και τώρα δεν μπορώ να αποκοιμηθώ πριν από τη μία τα ξημερώματα”. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πάντα από τη μία ημέρα στην άλλη. Το σώμα μας απεχθάνεται τις απότομες αλλαγές. Είναι προτιμότερο να προσαρμόζουμε την ώρα του ύπνου κατά μισή ώρα κάθε βράδυ, έως ότου το εσωτερικό μας ρολόι να επιστρέψει στο σωστό ρυθμό. Ο εγκέφαλος αγαπά τη συνέπεια».

Υγιεινές συνήθειες και επιστροφή στην εργασία

Η Μαρία Μορένο αναφέρεται επίσης στη διατροφή και τη σωματική άσκηση, οι οποίες πρέπει να επανέρχονται «σταδιακά»: «Η επιθυμία να αναπληρώσουμε τα πάντα μονομιάς είναι το κλασικό λάθος. Το κλειδί δεν είναι η ένταση, αλλά η σταθερότητα και η συνέπεια», συμβουλεύει.

«“Επέστρεψα και είχα περισσότερα από διακόσια αδιάβαστα email”. Είναι λογικό το άγχος να εκτοξεύεται», αναφέρει η γιατρός. Για τον λόγο αυτό προτείνει «να ξεκινάμε από τα απλά, να οργανώνουμε τις προτεραιότητές μας και να αποδεχόμαστε ότι τα εισερχόμενα μηνύματα δεν πρόκειται να αδειάσουν την πρώτη ημέρα της δουλειάς».

Όπως λέει χαρακτηριστικά, «η πρώτη εβδομάδα είναι για να βάζουμε τα πράγματα σε τάξη». Η ειδικός πιστεύει ότι η πέμπτη συμβουλή είναι ίσως η πιο δύσκολη στην εφαρμογή της. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι «το να αναθέτεις κάτι σε κάποιον άλλο δεν σημαίνει ότι απέτυχες, το να ζητάς βοήθεια δεν σημαίνει ότι είσαι ανίκανος και το να λες “δεν μπορώ” δεν αποτελεί αδυναμία».

«Η επιθυμία να αναπληρώσουμε τα πάντα μονομιάς είναι το κλασικό λάθος. Το κλειδί δεν είναι η ένταση, αλλά η σταθερότητα και η συνέπεια», συμβουλεύει ψυχολόγος / Φωτογραφία: Unsplash.com

Στη συνέχεια, η ψυχίατρος αναφέρεται στη σημασία των μικρών καθημερινών τελετουργιών, που όλοι θα έπρεπε να έχουμε: «Μπορεί να είναι ένας καφές χωρίς το κινητό, μια βόλτα γύρω από το τετράγωνο στο διάλειμμα για φαγητό, μια σύντομη κουβέντα με τον συνάδελφο που πάντα μας κάνει να χαμογελάμε ή μια διαδρομή προς τη δουλειά, κατά την οποία παρατηρώ ένα πράγμα που βλέπω, δύο πράγματα που ακούω, τρία πράγματα που μυρίζω, τέσσερα πράγματα που αισθάνομαι και πέντε πράγματα που με κάνουν να νιώθω ιδιαίτερα καλά εκείνη την ημέρα».

Η Μαρία Μορένο ζητά να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας μικρές τελετουργίες, «φαινομενικά ασήμαντες, οι οποίες όμως λειτουργούν σαν φρένα απέναντι στο στρες και αποτελούν τη βάση για όλες αυτές τις σύγχρονες λέξεις που ακούμε εδώ κι εκεί, όταν μιλάμε, συνήθως με ύφος ειδικού, για “mindfulness”, “self-care” ή ψυχική υγιεινή».

«Δεν χρειαζόμαστε απομονωμένες αποδράσεις στο βουνό ούτε εξωτικά θυμιάματα. Αρκεί να αναγνωρίσουμε την αξία των μικρών κινήσεων στην καθημερινότητά μας», υπογραμμίζει.

Πίσω από τη συνηθισμένη φράση «χρειάζομαι διακοπές από τις διακοπές» κρύβεται ένα σύνολο συνηθειών, οι οποίες πρέπει να υιοθετούνται πολύ πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τις βαλίτσες και την αναχώρηση: «Το μυστικό είναι να δημιουργούμε γέφυρες: να επιτρέπουμε μια περιορισμένη επαφή με την εργασία κατά τη διάρκεια των διακοπών, ώστε να γίνει πιο ομαλή η επιστροφή, και να επενδύουμε σε μικρές καθημερινές “δόσεις διακοπών” που μπορούν να ενταχθούν στη ρουτίνα δουλειά-σπίτι και σπίτι-δουλειά, προκειμένου να αποφεύγεται η εξάντληση. Μικρά διαλείμματα διάσπαρτα μέσα στην εβδομάδα».

«Ο εγκέφαλος αγαπά τις μικρές ανταμοιβές και τις μικρές νίκες. Στις ανταμοιβές μπορεί να περιλαμβάνονται ένας καφές που απολαμβάνουμε αργά, η μυρωδιά του ζεστού ψωμιού, το σιγοτραγούδισμα ενός αγαπημένου τραγουδιού στο αυτοκίνητο, ένα δείπνο σε εξωτερικό χώρο ή μια απρόσμενη επίσκεψη στον κινηματογράφο», καταλήγει η κα Μορένο.