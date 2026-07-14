Ανατριχιαστική είναι η μαρτυρία της συζύγου του 61χρονου Σέρβου επιβάτη, ο οποίος βρέθηκε με το μισό σώμα εκτός αεροσκάφους, μετά τη θραύση παραθύρου σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη για το Μέμινγκεν της Γερμανίας.

Η γυναίκα, ήταν η πρώτη που αντέδρασε.

«Ήταν σαν να αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του κινητήρα και να χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο Λιούμπισα. Αντέδρασα αμέσως και τον άρπαξα από τα πόδια. Σκέφτηκα: "Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί". Ήταν φρικτό», είπε στο σερβικά δίκτυο Nova.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Για περίπου πέντε λεπτά κρατούσε τον σύζυγό της με όλες της τις δυνάμεις μέχρι να φτάσουν και άλλοι επιβάτες για να τη βοηθήσουν και να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα.

«Ήρθαν να με βοηθήσουν. Θυμάμαι έναν άνδρα και μία γυναίκα. Εκείνος μας βοήθησε πάρα πολύ, τόσο εμένα όσο και τον Λιούμπισα», είπε, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να εντοπίσει τον άνδρα που έσωσε τον σύζυγό της για να τον ευχαριστήσει προσωπικά.

Μιλώντας και στην ΕΡΤ, η ίδια περιέγραψε ακόμη πιο αναλυτικά τις δραματικές στιγμές που ζήσανε μέσα στο αεροσκάφος της Ryanair.

«Όταν έσπασε το τζάμι ο Λιούμπισα έως το στήθος είχε βγει έξω κι έμεινε εκτός ενάμιση με δύο λεπτά», είπε και συνέχισε:

«Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο αλλά την ρούφηξε έξω».

«Ήμασταν 30 - 40 λεπτά στον αέρα, κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι, ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα από το παράθυρο, ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη του έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου, οι επιβάτες μας έδιναν νερό, ούτε τώρα έχει επικοινωνήσει κάποιος από την εταιρεία μαζί μας», συνέχισε η σύζυγος του 61χρονου.

Μάλιστα αποκάλυψε πως ο σύζυγός της βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ και η ίδια φοβήθηκε ότι θα έπεφτε το αεροπλάνο.

«Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές, φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε», είπε.

Ryanair: Οι επιβάτες περιγράφουν σκηνές πανικού

Σύμφωνα με επιβάτες της πτήσης, μέσα στην καμπίνα επικράτησε πανικός.

«Είχε αίματα στο κεφάλι και λιποθυμούσε συνεχώς. Φορούσαμε όλοι μάσκες οξυγόνου και δεν ξέραμε αν θα τα καταφέρουμε», είπε ένας από τους επιβάτες, ενώ ένας άλλος σημείωσε πως η ζώνη ασφαλείας έσωσε τον 61χρονο.

«Ευτυχώς δεν την είχε βγάλει. Η σύζυγός του κρατούσε τα πόδια του για πέντε ολόκληρα λεπτά μέχρι να φτάσουν και οι υπόλοιποι επιβάτες να τον τραβήξουν μέσα», είπε.

Marfin: Πώς έσπασε το παράθυρο του αεροσκάφους

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε, προσέκρουσε στο παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο 61χρονος και προκάλεσε τη θραύση του.

Η απότομη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ισχυρή αναρρόφηση, παρασύροντας τον επιβάτη προς το άνοιγμα.

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Χρήστος Γκλαβόπουλος, εκτίμησε ότι η θραύση του παραθύρου προκλήθηκε από αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από τον κινητήρα.

«Το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, έσπασε από αντικείμενο που βγήκε μέσα από τον κινητήρα όπως εμφανώς υπάρχει στα βίντεο. Ο λόγος με τον οποίο εξήλθε το αντικείμενο το οποίο είναι κομμάτι από πτερύγιο οφείλεται σε πιθανά δύο γεγονότα: αστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας Τ12 ο οποίος είναι ακριβώς στο σημείο που φαίνεται η θραύση εσωτερικά του περιβλήματος είτε θραύση του ιδίου του πτερυγίου εξαιτίας κόπωσης ή εσωτερικής αστοχίας», είπε στην ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας αναμένεται να πραγματοποιήσουν τον πρώτο οπτικό έλεγχο στο αεροσκάφος, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Η κατάσταση της υγείας του 61χρονου και η ανακοίνωση της Ryanair

Ο 61χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με τραύματα στον αυχένα, τον ώμο και εγκαύματα από την τριβή. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, δυσκολεύεται να μιλήσει και έχει χάσει αρκετές φορές τις αισθήσεις του, ενώ θυμάται ελάχιστα από όσα συνέβησαν.

Προληπτικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μία έγκυος επιβάτιδα, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της και έχει ήδη λάβει εξιτήριο.

Σε ανακοίνωσή της, η Ryanair ανέφερε ότι η πτήση επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά την απογείωση όταν «παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης». Όπως σημείωσε η εταιρεία, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια μετά την προσγείωση, ενώ διατέθηκε άλλο αεροσκάφος ώστε οι υπόλοιποι ταξιδιώτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το Μέμινγκεν.