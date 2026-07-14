Πτήση - θρίλερ: «Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»

Συγκλονίζει η σύζυγος του Σέρβου επιβάτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.07.26 , 12:50 Μεγάλη φωτιά τώρα στο Αλιβέρι Εύβοιας
14.07.26 , 12:36 Πειραιάς: Νεκρό ζευγάρι μεσά σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού
14.07.26 , 12:20 Το Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900 ευρώ
14.07.26 , 12:13 Θλίψη στον μουσικό κόσμο - Πέθανε γνωστός τραγουδιστής σε ηλικία 49 ετών
14.07.26 , 12:00 Θες να νιώθεις χαρούμενη; Η «αργή ντοπαμίνη» είναι ίσως η μόνη απάντηση
14.07.26 , 11:49 Λευκάδα: Διακοπές στο πανέμορφο νησί των επτανήσων με τα καταγάλανα νερά
14.07.26 , 11:48 Team Peugeot Total Energies στις 6ώρες του Σάο Πάολο
14.07.26 , 11:45 Γιώτα Τσιμπρικίδου: Τα πρώτα της γενέθλια αγκαλιά με την κόρη της!
14.07.26 , 11:34 Ψυχολόγος εξηγεί γιατί χρειαζόμαστε «διακοπές έπειτα από διακοπές»
14.07.26 , 11:32 Παράταση για τις παλιές ταυτότητες: Πού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
14.07.26 , 11:27 Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης από τον σύντροφό της για 5,5 ώρες
14.07.26 , 11:23 Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
14.07.26 , 11:15 Renault: Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα «Made in France»
14.07.26 , 11:15 Μπραντ Πιτ: Δύο απ' τα παιδιά του ζητούν να μην έχουν το επίθετό του
14.07.26 , 10:51 Kumho Tire: Οι δέκα έλεγχοι που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές
Πειραιάς: Νεκρό ζευγάρι μεσά σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού
Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για σαλμονέλα
Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
Παράταση για τις παλιές ταυτότητες: Πού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Το Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900 ευρώ
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Θλίψη στον μουσικό κόσμο - Πέθανε γνωστός τραγουδιστής σε ηλικία 49 ετών
Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανατριχιαστική είναι η μαρτυρία της συζύγου του 61χρονου Σέρβου επιβάτη, ο οποίος βρέθηκε με το μισό σώμα εκτός αεροσκάφους, μετά τη θραύση παραθύρου σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη για το Μέμινγκεν της Γερμανίας. 

Η γυναίκα, ήταν η πρώτη που αντέδρασε. 

Πτήση - θρίλερ από τη Θεσσαλονίκη: «Ήταν κρεμασμένος έξω από το παράθυρο»

«Ήταν σαν να αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του κινητήρα και να χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο Λιούμπισα. Αντέδρασα αμέσως και τον άρπαξα από τα πόδια. Σκέφτηκα: "Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί". Ήταν φρικτό», είπε στο σερβικά δίκτυο Nova.

 

 

Για περίπου πέντε λεπτά κρατούσε τον σύζυγό της με όλες της τις δυνάμεις μέχρι να φτάσουν και άλλοι επιβάτες για να τη βοηθήσουν και να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα.

Βίντεο από την πτήση του τρόμου - Λιπόθυμος ο επιβάτης που σώθηκε

«Ήρθαν να με βοηθήσουν. Θυμάμαι έναν άνδρα και μία γυναίκα. Εκείνος μας βοήθησε πάρα πολύ, τόσο εμένα όσο και τον Λιούμπισα», είπε, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να εντοπίσει τον άνδρα που έσωσε τον σύζυγό της για να τον ευχαριστήσει προσωπικά. 

Μιλώντας και στην ΕΡΤ, η ίδια περιέγραψε ακόμη πιο αναλυτικά τις δραματικές στιγμές που ζήσανε μέσα στο αεροσκάφος της Ryanair. 

«Όταν έσπασε το τζάμι ο Λιούμπισα έως το στήθος είχε βγει έξω κι έμεινε εκτός ενάμιση με δύο λεπτά», είπε και συνέχισε:

«Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο αλλά την ρούφηξε έξω».

«Ήμασταν 30 - 40 λεπτά στον αέρα, κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι, ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα από το παράθυρο, ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη του έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου, οι επιβάτες μας έδιναν νερό, ούτε τώρα έχει επικοινωνήσει κάποιος από την εταιρεία μαζί μας», συνέχισε η σύζυγος του 61χρονου.

Μάλιστα αποκάλυψε πως ο σύζυγός της βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ και η ίδια φοβήθηκε ότι θα έπεφτε το αεροπλάνο. 

«Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές, φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε», είπε.

Ryanair: Οι επιβάτες περιγράφουν σκηνές πανικού

Σύμφωνα με επιβάτες της πτήσης, μέσα στην καμπίνα επικράτησε πανικός.

«Είχε αίματα στο κεφάλι και λιποθυμούσε συνεχώς. Φορούσαμε όλοι μάσκες οξυγόνου και δεν ξέραμε αν θα τα καταφέρουμε», είπε ένας από τους επιβάτες, ενώ ένας άλλος σημείωσε πως η ζώνη ασφαλείας έσωσε τον 61χρονο.

«Ευτυχώς δεν την είχε βγάλει. Η σύζυγός του κρατούσε τα πόδια του για πέντε ολόκληρα λεπτά μέχρι να φτάσουν και οι υπόλοιποι επιβάτες να τον τραβήξουν μέσα», είπε.

Marfin: Πώς έσπασε το παράθυρο του αεροσκάφους

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε, προσέκρουσε στο παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο 61χρονος και προκάλεσε τη θραύση του.

Η απότομη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ισχυρή αναρρόφηση, παρασύροντας τον επιβάτη προς το άνοιγμα.

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Χρήστος Γκλαβόπουλος, εκτίμησε ότι η θραύση του παραθύρου προκλήθηκε από αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από τον κινητήρα.

«Το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, έσπασε από αντικείμενο που βγήκε μέσα από τον κινητήρα όπως εμφανώς υπάρχει στα βίντεο. Ο λόγος με τον οποίο εξήλθε το αντικείμενο το οποίο είναι κομμάτι από πτερύγιο οφείλεται σε πιθανά δύο γεγονότα: αστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας Τ12 ο οποίος είναι ακριβώς στο σημείο που φαίνεται η θραύση εσωτερικά του περιβλήματος είτε θραύση του ιδίου του πτερυγίου εξαιτίας κόπωσης ή εσωτερικής αστοχίας», είπε στην ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας αναμένεται να πραγματοποιήσουν τον πρώτο οπτικό έλεγχο στο αεροσκάφος, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Η κατάσταση της υγείας του 61χρονου και η ανακοίνωση της Ryanair

Ο 61χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με τραύματα στον αυχένα, τον ώμο και εγκαύματα από την τριβή. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, δυσκολεύεται να μιλήσει και έχει χάσει αρκετές φορές τις αισθήσεις του, ενώ θυμάται ελάχιστα από όσα συνέβησαν.

Προληπτικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μία έγκυος επιβάτιδα, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της και έχει ήδη λάβει εξιτήριο.

Σε ανακοίνωσή της, η Ryanair ανέφερε ότι η πτήση επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά την απογείωση όταν «παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης». Όπως σημείωσε η εταιρεία, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια μετά την προσγείωση, ενώ διατέθηκε άλλο αεροσκάφος ώστε οι υπόλοιποι ταξιδιώτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το Μέμινγκεν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΤΗΣΗ
 |
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
 |
RYANAIR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Τώρα στο Αλιβέρι Εύβοιας - Μήνυμα Από Το 112
Ελλαδα
Μεγάλη φωτιά τώρα στο Αλιβέρι Εύβοιας
Πειραιάς: Νεκρός Ζευγάρι Μέσα Σε Αυτοκίνητο Σε Γκαράζ
Ελλαδα
Πειραιάς: Νεκρό ζευγάρι μεσά σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού
Λευκάδα
Ελλαδα
Λευκάδα: Διακοπές στο πανέμορφο νησί των επτανήσων με τα καταγάλανα νερά
Ταυτότητες: Παράταση Για Τις Παλιές -Πού Θα Χρησιμοποιούνται
Ελλαδα
Παράταση για τις παλιές ταυτότητες: Πού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
Ρόδος: 17χρονη Θύμα Ξυλοδαρμού Από Τον Σύντροφό Της
Ελλαδα
Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης από τον σύντροφό της για 5,5 ώρες
Σπέτσες: Τουρίστρια Τραυματίστηκε Από Προπέλα Σκάφους
Ελλαδα
Σπέτσες: Γυναίκα τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους
Σαλμονέλα: Βρέθηκε Ο Προμηθευτής Των Ύποπτων Κοτόπουλων
Ελλαδα
Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για σαλμονέλα
Marfin: Οι Φωτογραφίες Που Οδήγησαν Στις Συλλήψεις
Ελλαδα
Marfin: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών
Επίθεση Θεσσαλονίκη: Με Ανοιχτές Ομπρέλες Για Τις Κάμερες
Ελλαδα
Επίθεση Θεσσαλονίκη: Κρατούσαν ανοιχτές ομπρέλες για να «τυφλώσουν» κάμερες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top