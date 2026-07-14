Φτιάξτε Mojito χωρίς αλκοόλ και απολαύστε άφοβα το αγαπημένο cocktail

Δροσερό και αρωματικό, αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο τα καλοκαιρινά βράδια

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Το "Nojito", η έκδοση του Mojito χωρίς αλκοόλ, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια

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Η τάση των τελευταίων χρόνων προς έναν υγιεινό τρόπο ζωής έχει επηρεάσει μεταξύ άλλων και τον χώρο των cocktails. Στις ημέρες μας, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να απολαμβάνουν το ποτό τους, χωρίς τις επιβλαβείς επιπτώσεις που φέρνει η κατανάλωση αλκοόλ.

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Τα «mocktails», όπως ονομάζονται είναι μη αλκοολούχα ροφήματα που συνδυάζουν χυμούς φρούτων, σιρόπια, βότανα και ανθρακούχα νερά. Σχεδιάζονται με τρόπο που μιμείνται την εμφάνιση και τη σύνθεση των κλασικών cocktails, αλλά χωρίς να περιέχουν καθόλου οινόνευμα.

nojito

Ένα από τα πιο αγαπημένα και πιο δημοφιλή ποτά αυτής της κατηγορίας, είναι το Virgin Mojito ή "Nojito", δηλαδή το κλασικό Mojito, χωρίς αλκοόλ.Πρόκειται για το απόλυτο δροσιστικό mocktail.

Τόσο τα συστατικά, όσο και η παρασκευή του, είναι πολύ εύκολη:

nojito

Υλικά: 

  • 200 ml ανθρακούχο νερό
  • 20 ml φρέσκο χυμό λεμονιού
  • Μία κουταλιά του γλυκού ζάχαρη
  • 5-6 φύλλα δυόσμου
  • Πάγο ειτε σε παγάκια από την κατάψυξη είτε θρυμματισμένο

Παρασκευή: 

  • Βάζουμε σε ένα ποτήρι το χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε με τη ζάχαρη μέχρι να διαλυθεί.
  • Προσθέτουμε δυόσμο και πάγο. Ανακατεύουμε ξανά.
  • Τέλος συμπληρώνουμε με ανθρακούχο νερό και γαρνίρουμε με φέτα λεμονιού και μία κορυφή δυόσμου.

Το μόνο που χρειάζεται είναι φαντασία και διάθεση, για να πειράξετε τις υπάρχουσες συνταγές των cocktails και να απολαύσετε τις δικές σας δημιουργίες. .

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