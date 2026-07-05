Εμπλουτίστε την κλασική χωριάτικη, με κάτι παραπάνω από τα κλασικά, πατροπαράδοτα υλικά της

Δύο μεγάλες μας αγάπες του comfort αλλά και του γρήγορου φαγητού συναντώνται σε αυτό το πιάτο: τα ζυμαρικά και τα υλικά της σαλάτας – και μάλιστα της πιο ελληνικής και της πιο αγαπημένης, δηλαδή της χωριάτικης! Μπορεί οι θερμοκρασίες να μην έχουν ανέβει στο επιθυμητό επίπεδο, αλλά οι μέρες μεγαλώνουν κι το καλοκαίρι έχει κάνει δυναμικά την εμφάνισή του. Αυτή η εποχή είναι η καλύτερη ευκαιρία για πιο υγιεινές επιλογές στη διατροφή σου και πιο ελαφριά γεύματα.

Για να μην πεινάς ωστόσο συνέχεια χρειάζεσαι επιλογές που να σε χορταίνουν, να έχουν ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά και να έχουν λίγες θερμίδες. Πρέπει επίσης να φτιάχνονται γρήγορα και να μεταφέρονται εύκολα σε περίπτωση που θες να τα πάρεις μαζί σου στη δουλειά ή στην παραλία…

Αυτή η γρήγορη, υγιεινή συνταγή συνδυάζει την απόλαυση της ελληνική σαλάτας με το αίσθημα κορεσμού που προσφέρουν τα ζυμαρικά. Οι σαλάτες ζυμαρικών συνήθως συνδυάζονται με όσα υλικά τραβάει η όρεξή σου. Η χωριάτικη ή αλλιώς ελληνική σαλάτα επίσης χωράει όλα όσα επιθυμείς και σου δίνει τη διακριτική ευχέρεια να την εμπλουτίσεις με κάτι παραπάνω από τα κλασικά, πατροπαράδοτα υλικά της. Συνδυάζεται με όλα τα στοιχεία μιας χωριάτικης σαλάτας – αλλά κάνει τη διαφορά με guest συστατικό τα ρεβίθια για προσθήκη πρωτεΐνης.

Αυτή η σαλάτα ζυμαρικών διατηρείται στο ψυγείο και έχει ακόμη καλύτερη γεύση την επόμενη μέρα καθώς τα ζυμαρικά απορροφούν το ζουμί που εγχέεται από την τομάτα. Τη συνοδεύεις με πίτα ή φρεσκοψημένο τραγανό ψωμί – ή φτιάχνεις μια σε κρητικό στιλ συνδυάζοντας την με παξιμάδι ή ντάκο.

Συστατικά

2 μεσαίες ντομάτες, ψιλοκομμένες

2 μικρά σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

3 κουταλιές εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 κουταλιές ξύδι κόκκινου κρασιού

250 γρ. ολικής αλέσεως farfalle ή παρόμοιου μεγέθους ζυμαρικά

500 γρ βρασμένα ρεβίθια

1 μεσαίο αγγούρι, κομμένο κομμάτια

μισό φλιτζάνι θρυμματισμένο τυρί φέτα

ένα τρίτο φλιτζάνι ελιές Καλαμάτας

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένη φρέσκια ρίγανη ή 2 κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένη

Εκτέλεση

Βάζουμε ένα μεγάλο δοχείο νερού για να βράσει. Συνδυάστε τις ντομάτες, το σκόρδο, το λάδι και το ξύδι σε ένα μεγάλο μπολ. Αφήστε να καθίσουν ενώ μαγειρεύετε τα ζυμαρικά.

Μαγειρέψτε τα ζυμαρικά στο βραστό νερό μέχρι να μαλακώσουν, 8 έως 10 λεπτά ή σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Στραγγίστε και ξεπλύνετε με κρύο νερό. Στραγγίστε ξανά. Προσθέστε τα ζυμαρικά στο μείγμα ντομάτας μαζί με τα ρεβίθια, το αγγούρι, τη φέτα, τις ελιές και τη ρίγανη. Ανακατέψτε απαλά για να συνδυάσετε.

Tips

Προετοιμασία: Καλύψτε και αφήστε στο ψυγείο για έως και 1 ημέρα.

Επιπλέον προσθήκες: Ξερό ή φρέσκο κρεμμύδι, κομμένες πιπεριές (πράσινες και κόκκινες), κάππαρη, μαϊντανό, ρόκα.

Προτεινόμενα ζυμαρικά: Εκτός από φαρφάλες, ταιριάζουν βίδες, πένες, ριγκατόνι, ακόμα και κοφτό μακαρονάκι.

Εναλλακτικές προτάσεις στη φέτα: Σφέλα, χαλούμι, μυζήθρα, γαλοτύρι, κατίκι.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου