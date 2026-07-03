Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση

Οι glam εμφανίσεις τους

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Τατιάνα Στεφανίδου: Η εξομολόγηση για την τηλεόραση, τη γυμναστική και τον Ευαγγελάτο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου παρευρέθηκαν σε δεξίωση για την 250η επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
  • Το ζευγάρι εμφανίστηκε πιασμένο χέρι-χέρι, με ευδιάθετη διάθεση.
  • Η Στεφανίδου φορούσε μαύρη μίντι strapless φόρεμα και εντυπωσιακά κοσμήματα.
  • Η πρεσβεία των ΗΠΑ έστειλε 3.000 προσκλήσεις, με 800 καλεσμένους σε VIP χώρο.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή δεξίωση που παρατέθηκε με αφορμή την 4η Ιουλίου και την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το ζευγάρι δημοσιογράφων εισήλθε στο χώρο της δεξίωσης πιασμένο χέρι- χέρι. Ήταν ευδιάθετοι και χαμογελαστοί.

Τατιάνα Στεφανίδου: «Έχω συζητήσει κάτι για την τηλεόραση. Θα δούμε»

Για την περίσταση, η Τατιάνα Στεφανίδου δημιούργησε ένα glam σύνολο, επιλέγοντας μία μαύρη μίντι και strapless δημιουργία. Ολοκλήρωσε το glam look της με ένα ζευγάρι γόβες και ένα ιβουάρ σατέν τσαντάκι.

Από κοσμήματα, επέλεξε ένα ζευγάρι λαμπερά μακριά σκουλαρίκια. Τα μαλλιά της ήταν ελαφριά κυματιστά και το μακιγιάζ της αναδείκνυε τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του προσώπου της. Ο Νίκος Ευαγγελάτος συνόδευσε τη σύζυγό του, φορώντας ένα μαύρο κοστούμι με ασορτί γιλέκο που συνδύασε με μία καφέ γραβάτα.

Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση

Νίκος Ευαγγελάτος - Τατιάνα Στεφανίδου/ NDP
 

Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση

Νίκος Ευαγγελάτος - Τατιάνα Στεφανίδου: Πιασμένοι από το χέρι σε λαμπερή δεξίωση/ NDP

Η πρεσβεία των ΗΠΑ απέστειλε περίπου 3.000 προσκλήσεις για τη δεξίωση που παρατέθηκε και περίπου 800 καλεσμένοι φιλοξενήθηκαν σε ειδικό VIP χώρο που διαμορφώθηκε στο ΚΠΙΣΝ.

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ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
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ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
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