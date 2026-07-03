Τατιάνα Στεφανίδου: Η εξομολόγηση για την τηλεόραση, τη γυμναστική και τον Ευαγγελάτο

Ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή δεξίωση που παρατέθηκε με αφορμή την 4η Ιουλίου και την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το ζευγάρι δημοσιογράφων εισήλθε στο χώρο της δεξίωσης πιασμένο χέρι- χέρι. Ήταν ευδιάθετοι και χαμογελαστοί.

Για την περίσταση, η Τατιάνα Στεφανίδου δημιούργησε ένα glam σύνολο, επιλέγοντας μία μαύρη μίντι και strapless δημιουργία. Ολοκλήρωσε το glam look της με ένα ζευγάρι γόβες και ένα ιβουάρ σατέν τσαντάκι.

Από κοσμήματα, επέλεξε ένα ζευγάρι λαμπερά μακριά σκουλαρίκια. Τα μαλλιά της ήταν ελαφριά κυματιστά και το μακιγιάζ της αναδείκνυε τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του προσώπου της. Ο Νίκος Ευαγγελάτος συνόδευσε τη σύζυγό του, φορώντας ένα μαύρο κοστούμι με ασορτί γιλέκο που συνδύασε με μία καφέ γραβάτα.

Νίκος Ευαγγελάτος - Τατιάνα Στεφανίδου/ NDP



Νίκος Ευαγγελάτος - Τατιάνα Στεφανίδου: Πιασμένοι από το χέρι σε λαμπερή δεξίωση/ NDP

Η πρεσβεία των ΗΠΑ απέστειλε περίπου 3.000 προσκλήσεις για τη δεξίωση που παρατέθηκε και περίπου 800 καλεσμένοι φιλοξενήθηκαν σε ειδικό VIP χώρο που διαμορφώθηκε στο ΚΠΙΣΝ.