Μεσσηνία: Κάμερα κατέγραψε τις τελευταίες κινήσεις του 6χρονου

«Η μητέρα πάλευε γι' αυτό το παιδί», λένε κάτοικοι της Πύλου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις τελευταίες κινήσεις του 6χρονου πριν πέσει στην πισίνα στη Γιάλοβα Μεσσηνίας.
  • Η μητέρα του παιδιού, 32 ετών, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσε βοήθεια.
  • Γιατροί και διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν το παιδί για περισσότερο από μία ώρα, αλλά δεν τα κατάφεραν.
  • Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την τραγωδία, με κατοίκους να εκφράζουν τη θλίψη τους.
  • Η μητέρα, σε κατάσταση σοκ, αφέθηκε ελεύθερη και συνεχίζεται η προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες κινήσεις του 6χρονου αγοριού πριν από την ασύλληπτη τραγωδία στη Γιάλοβα Μεσσηνίας

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρό ανασύρθηκε εξάχρονο παιδί από πισίνα

Το οπτικό υλικό φέρεται να δείχνει τον μικρό να περιφέρεται περιμετρικά της πισίνας πριν χάσει την ισορροπία του και πέσει μέσα στο νερό. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή.

πνιγμός 6χρονου Πύλος 1

Λίγη ώρα αργότερα, η 32χρονη μητέρα, που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον πρώτο όροφο της διώροφης κατοικίας, άρχισε να αναζητά τον γιο της. Όταν έφτασε στην πισίνα, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του και τον έβγαλε αμέσως από το νερό, καλώντας σε βοήθεια.

Μεσσηνία: Οι γιατροί έδιναν μάχη για περισσότερο από μία ώρα 

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και δύο γιατροί από το Κέντρο Υγείας Πύλου. Όταν εξέτασαν το παιδί διαπίστωσαν ότι δεν είχε σφυγμό και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δίνοντας μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Μεσσηνία: Σε κατάσταση σοκ η μητέρα του 6χρονου που πνίγηκε σε πισίνα

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου για περισσότερο από μία ώρα γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, το 6χρονο παιδί δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

πνιγμός 6χρονου Πύλος 2

Η 32χρονη μητέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και αδυνατούσε να πιστέψει ότι είχε χάσει το μοναχοπαίδι της. Οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για την υπόθεση.

Μεσσηνία: «Από το πρωί κλαίει όλο το χωριό»

Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής, που γνώριζαν τόσο το μικρό αγόρι όσο και τη μητέρα του. Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψαν μια γυναίκα που εργαζόταν αδιάκοπα για να μεγαλώσει το παιδί της.

«Ήταν ένα ζωηρό παιδάκι. Η μάνα του ήταν σκληρά εργαζόμενη. Δούλευε για να τα βγάλει πέρα, έκανε δύο δουλειές», είπε κάτοικος της περιοχής.

Άλλος χωριανός ανέφερε με συγκίνηση: «Από το πρωί κλαίμε. Όλο το χωριό κλαίει. Το παιδάκι το βλέπαμε κάθε μέρα και η μάνα του έτρεχε συνεχώς για να το μεγαλώσει».

Οι ίδιοι περιγράφουν μια μητέρα αφοσιωμένη στον γιο της, η οποία, όπως λένε, δε σταματούσε να αγωνίζεται για εκείνον.

Μεσσηνία: «Τον πρόσεχε σαν τα μάτια της»

Στην εκπομπή, ο εργοδότης της 32χρονης μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη γυναίκα, τονίζοντας ότι ήταν μία μητέρα που είχε αφιερώσει τη ζωή της στο παιδί της.

«Ήταν αγωνίστρια. Το αγαπούσε πάρα πολύ το παιδάκι και το πρόσεχε πολύ. Είναι κρίμα...», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η μητέρα φρόντιζε συστηματικά το παιδί της και δεν δίσταζε να ταξιδεύει όπου χρειαζόταν για τις ιατρικές εξετάσεις και τις θεραπείες του.

«Πάλευε πάρα πολύ γι' αυτό το παιδί. Έτρεχε σε εργοθεραπείες, φυσιοθεραπείες. Πρόσφατα είχαν πάει και στο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα για εξετάσεις και, ευτυχώς, όλα είχαν πάει καλά. Είναι πολύ κρίμα και για το παιδί, αλλά και για τη μητέρα», ανέφερε.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο άδικα η ζωή του μικρού παιδιού.
 

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