Μια σύντομη καλοκαιρινή εξόρμηση κοντά στην Αθήνα έκανε η Μαρία Αναστασοπούλου, επιλέγοντας την Υδρούσα για τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την επίσκεψή της με τους followers της στο Instagram.

Στη φωτογραφία που ανάρτησε στο προφίλ της, λίγο πριν επιστρέψει τηλεοπτικά μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, ποζάρει χαμογελαστή στην ακροθαλασσιά, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε: «Αυτό. Τίποτα άλλο».

Η ανάρτηση της Μαρίας Αναστασοπούλου από την Υδρούσα

Η ανάρτηση ήρθε από την Υδρούσα, το μικρό νησί που είναι γνωστό και ως Κατραμονήσι. Πρόκειται για έναν προορισμό πολύ κοντά στην Αττική, που προσελκύει αρκετό κόσμο τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως όσους κινούνται με σκάφη.

Η Υδρούσα βρίσκεται απέναντι από τον Ναυτικό Όμιλο Βούλας και αποτελεί δημοφιλή επιλογή για σύντομες θαλάσσιες αποδράσεις. Το νησάκι είναι γνωστό στους κατοίκους των απέναντι ακτών της Αττικής τόσο με την επίσημη ονομασία του όσο και ως Κατραμονήσι.

Ενσταντανέ της Μαρίας Αναστασοπούλου από παλιότερες διακοπές /Φωτογραφία Instagram

Πού βρίσκεται το Κατραμονήσι

Η Υδρούσα έχει έκταση περίπου 57 στρεμμάτων και συγκαταλέγεται στα μικρά νησιά που ξεχωρίζουν για την άμεση πρόσβαση από την Αθήνα. Η θέση της απέναντι από τον Ναυτικό Όμιλο Βούλας την έχει καταστήσει σταθερό σημείο αναφοράς για καλοκαιρινές εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή.