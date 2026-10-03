Χάος στη Γαλλία με τις διαδηλώσεις μαθητών: Βία και 5.000 συλλήψεις

Σχολεία και αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες

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Μεγάλα επεισόδια μαθητών στη Γαλλία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ακραία βία στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με σχολεία και αυτοκίνητα να παραδίδονται στις φλόγες.
  • Πάνω από 5.000 συλλήψεις από τη Δευτέρα, με το 85% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.
  • Η κυβέρνηση καταγγέλλει την παρεισφρήση βίαιων ομάδων στο μαθητικό κίνημα.
  • Σοβαρές επιθέσεις σε καθηγητές και αστυνομικούς, με έρευνες για απόπειρες ανθρωποκτονίας.
  • Οι μαθητές ζητούν καλύτερες συνθήκες στα σχολεία, ενώ προγραμματίζουν νέες κινητοποιήσεις στις 6 Οκτωβρίου.

Ακραία βία στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Σχολεία παραδόθηκαν στις φλόγες, αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν. Πάνω από 5.000 οι συλλήψεις από τη Δευτέρα, ενώ η κυβέρνηση καταγγέλλει ότι βίαιες ομάδες έχουν παρεισφρήσει στο μαθητικό κίνημα.

Καθηγητές, αστυνομικοί, πυροσβέστες αλλά και μαθητές βρέθηκαν στο επίκεντρο της βίας. Τα ρούχα ενός νεαρού πήραν φωτιά σε μία από τις εικόνες που άφησε πίσω της μία εβδομάδα πρωτοφανούς έντασης στη Γαλλία..

Μεγάλα επεισόδια και καταστροφές στη Γαλλία

Μεγάλα επεισόδια και καταστροφές στη Γαλλία  

«Βάλαμε τους κάδους και μετά τους κάψαμε. Μετά ξέφυγε η κατάσταση» δήλωσε μαθητής στην κάμερα. 

Γαλλία: Ενίσχυση του κόμματος της Λεπέν στη Γερουσία

Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικού και απόπειρα να βάλουν φωτιά σε καθηγητή  

Στη Νάντη, δύο νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα φαίνονται να στοχεύουν το λύκειο. Λίγα λεπτά αργότερα, το σχολείο έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Σχολείο στις φλόγες στη Γαλλία

Σχολείο στις φλόγες στη Γαλλία 

Στο Μπελφόρ, στην Ανατολική Γαλλία, αστυνομικός πέφτει στο έδαφος και δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από ομάδα νεαρών. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η εισαγγελία άνοιξε έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Γαλλία: Διευθυντής σχολείου περιχύθηκε με βενζίνη - πυρκαγιές σε 2 σχολεία

Κοντά στη Μασσαλία, καθηγητής δέχεται επίθεση έξω από λύκειο. Νεαρός τον περιλούζει με βενζίνη και στη συνέχεια τον κλωτσά. Η βία επισκιάζει τα αιτήματα των μαθητών, που ζητούν περισσότερους καθηγητές, μικρότερες τάξεις και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία.

Πάνω από 5.000 συλλήψεις στις μαθητικές κινητοποιήσεις 

Μόνο χθες έγιναν 1.747 συλλήψεις στη Γαλλία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό από τη Δευτέρα σε περισσότερες από 5.000. Το 85% των συλληφθέντων είναι ανήλικοι. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και συνδικάτα δίνουν νέο ραντεβού στους δρόμους την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.
 

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