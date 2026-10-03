Ακραία βία στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Σχολεία παραδόθηκαν στις φλόγες, αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν. Πάνω από 5.000 οι συλλήψεις από τη Δευτέρα, ενώ η κυβέρνηση καταγγέλλει ότι βίαιες ομάδες έχουν παρεισφρήσει στο μαθητικό κίνημα.

Καθηγητές, αστυνομικοί, πυροσβέστες αλλά και μαθητές βρέθηκαν στο επίκεντρο της βίας. Τα ρούχα ενός νεαρού πήραν φωτιά σε μία από τις εικόνες που άφησε πίσω της μία εβδομάδα πρωτοφανούς έντασης στη Γαλλία..

Μεγάλα επεισόδια και καταστροφές στη Γαλλία

«Βάλαμε τους κάδους και μετά τους κάψαμε. Μετά ξέφυγε η κατάσταση» δήλωσε μαθητής στην κάμερα.

Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικού και απόπειρα να βάλουν φωτιά σε καθηγητή

Στη Νάντη, δύο νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα φαίνονται να στοχεύουν το λύκειο. Λίγα λεπτά αργότερα, το σχολείο έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Σχολείο στις φλόγες στη Γαλλία

Στο Μπελφόρ, στην Ανατολική Γαλλία, αστυνομικός πέφτει στο έδαφος και δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από ομάδα νεαρών. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η εισαγγελία άνοιξε έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Κοντά στη Μασσαλία, καθηγητής δέχεται επίθεση έξω από λύκειο. Νεαρός τον περιλούζει με βενζίνη και στη συνέχεια τον κλωτσά. Η βία επισκιάζει τα αιτήματα των μαθητών, που ζητούν περισσότερους καθηγητές, μικρότερες τάξεις και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία.

Πάνω από 5.000 συλλήψεις στις μαθητικές κινητοποιήσεις

Μόνο χθες έγιναν 1.747 συλλήψεις στη Γαλλία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό από τη Δευτέρα σε περισσότερες από 5.000. Το 85% των συλληφθέντων είναι ανήλικοι. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και συνδικάτα δίνουν νέο ραντεβού στους δρόμους την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

