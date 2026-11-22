Μια πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση απασχόλησε τις αρχές, με «πρωταγωνιστή» έναν 14χρονο, σε πόλη της Ηπείρου. Ο νεαρός αναζητούσε στο διαδίκτυο, μέσω εφαρμογών, ένα όπλο προκειμένου να επιτεθεί και να τραυματίσει άλλους μαθητές.

Το μπούλινγκ και η αναζήτηση όπλου

Τα σπαστά ελληνικά και η διαφορετική καταγωγή της μητέρας του 14χρονου ήταν «βούτυρο στο ψωμί» για την παρέα των ανηλίκων, που καθημερινά του έκαναν μπούλινγκ και δεν τον άφηναν σε χλωρό κλαρί.

Όσο ο καιρός περνούσε, η συμπεριφορά του μαθητή Γυμνασίου άρχισε να αλλάζει.

Πλήρωσε 100 ευρώ αλλά δεν πήρε ποτέ στα χέρια του όπλο

Παράλληλα, άρχισε να σκέφτεται να κάνει κακό στους συμμαθητές του. Το διαδίκτυο του έδινε τη δυνατότητα, αλλά έπρεπε να ψάξει βαθύτερα για να βρει αυτό που αναζητούσε... Ένα όπλο.

Μέσω μιας εφαρμογής και από σελίδα σε σελίδα, κατέληξε να συνομιλεί με κάποιον που του υποσχέθηκε ότι θα του έβρισκε όπλο. Ο 14χρονος πείστηκε και του έστειλε 100 ευρώ, αλλά δεν πήρε ποτέ το όπλο στα χέρια του.

Την ίδια ώρα, οι υπεύθυνοι της εφαρμογής, που εντόπισαν τις επικίνδυνες αναζητήσεις του ανηλίκου, ενημέρωσαν την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Οι εισβολές ανηλίκων με όπλα σε σχολεία σε διάφορες χώρες του εξωτερικού δεν ήταν κάτι για να παίζει κανείς.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Εισαγγελία Ανηλίκων, που ζήτησε να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του 14χρονου.

Θα κατέγραφε σε βίντεο την επίθεση πριν παραδοθεί στις Αρχές

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες για το σχέδιο που φέρεται να προσπαθούσε να καταστρώσει ο 14χρονος, όπως τις αποκάλυψε ο Παναγιώτης Μπούσιος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο ανήλικος γνώριζε σε ποια σχολεία φοιτούσαν τα παιδιά που του έκαναν μπούλινγκ, ενώ φαίνεται πως είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο βίντεο από αντίστοιχες επιθέσεις σε σχολικά συγκροτήματα.

Μάλιστα, σχεδίαζε να καταγράψει όσα θα έκανε και να αναρτήσει το σχετικό υλικό στο διαδίκτυο, προτού παραδοθεί στις αρχές.

Από τις διαδικτυακές αναζητήσεις του διαπιστώθηκε επίσης ότι είχε παρακολουθήσει βίντεο και είχε δει φωτογραφίες από πολεμικές συγκρούσεις.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους με τον 14χρονο, οι αστυνομικοί δεν σχημάτισαν την εκτίμηση ότι θα έφτανε στο σημείο να αφαιρέσει τη ζωή κάποιου συνομηλίκου του, αλλά ότι πιθανότατα σκόπευε να τον τραυματίσει. Αυτό, βέβαια, δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Όλα αυτά συνέβησαν πριν από μερικούς μήνες, με τον 14χρονο να προσπαθεί από τότε, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, να αφήσει πίσω του αυτή τη δύσκολη περίοδο.

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