Σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως στο κέντρο της Αθήνας, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη μιας 55χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να εκμεταλλευόταν επί περίπου έναν χρόνο μια 45χρονη με αναπηρία.

Η κατηγορούμενη φέρεται να είχε προσεγγίσει τη γυναίκα γνωρίζοντας την ευάλωτη κατάστασή της και, χρησιμοποιώντας πιέσεις αλλά και συναισθηματική χειραγώγηση, να την έπεισε να εργαστεί ως εκδιδόμενη σε οίκους ανοχής της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, στόχος της ήταν να αποκομίζει οικονομικό όφελος από τη δραστηριότητά της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους σε δέκα οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο δράσεων για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, σε έναν από τους χώρους, ο οποίος λειτουργούσε παρά το γεγονός ότι είχε σφραγιστεί από τον αρμόδιο δήμο, εντοπίστηκε η 45χρονη. Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης αποκάλυψε ενδείξεις ότι η γυναίκα ήταν θύμα εκμετάλλευσης, ενώ η ευάλωτη ψυχοδιανοητική της κατάσταση επιβεβαιώθηκε και από πραγματογνώμονα ψυχολόγο.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική διαδικασία, η 55χρονη φέρεται να μετέφερε τη γυναίκα στους συγκεκριμένους χώρους, όπου πραγματοποιούσε ερωτικά ραντεβού, κρατώντας για τον εαυτό της μεγάλο μέρος των χρημάτων που εισπράττονταν.

Μάλιστα, όταν η 45χρονη αντιδρούσε και προσπαθούσε να σταματήσει τη δραστηριότητα, η κατηγορούμενη φέρεται να την έπειθε να επιστρέψει, επικαλούμενη υψηλές οικονομικές απολαβές και ασκώντας εκ νέου ψυχολογική πίεση. Παράλληλα, φέρεται να της ζητούσε να αποκρύπτει από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον όσα συνέβαιναν.

Η 55χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου στην Αθήνα, από αστυνομικούς της αρμόδιας υπηρεσίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και χειρόγραφες σημειώσεις.

Στην 45χρονη παρασχέθηκε η προβλεπόμενη υποστήριξη και προστασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής.