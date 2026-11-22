Οι hairstylists προτείνουν να εφαρμόζεις τα προϊόντα styling όσο τα μαλλιά σου είναι ακόμη πολύ βρεγμένα

Αν έχεις σγουρά μαλλιά, σίγουρα θα έχεις δοκιμάσει περισσότερες από μία τεχνικές για να πετύχεις καλοσχηματισμένες μπούκλες με διάρκεια. Από το scrunching και το plopping μέχρι τις διαφορετικές κρέμες και τα gels, οι συμβουλές που ακούγονται είναι αμέτρητες και συχνά διαφορετικές.

Η αλήθεια, όμως, είναι ότι δεν χρειάζεσαι πολλά προϊόντα ούτε μια πολύπλοκη διαδικασία για να αναδείξεις τη φυσική υφή των μαλλιών σου.

Οι ειδικοί προτείνουν μια απλή ρουτίνα έξι βημάτων την οποία μπορείς να προσαρμόσεις ανάλογα με την πυκνότητα, την υφή και τις ανάγκες σου. Αυτό που θέλεις είναι να διατηρήσεις την ενυδάτωση, να περιορίσεις το φριζάρισμα και να δώσεις στις μπούκλες σου το σχήμα και την κίνηση που τους αξίζει.

Ξεκίνα με τον σωστό καθαρισμό

Η βάση κάθε επιτυχημένης ρουτίνας είναι ένα καθαρό τριχωτό. Αν τα μαλλιά σου έχουν χάσει τη ζωντάνια τους ή αισθάνεσαι ότι έχουν συσσωρεύσει υπολείμματα προϊόντων, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα σαμπουάν βαθύ καθαρισμού, κι αυτό όχι σε κάθε λούσιμο. Για το τακτικό σου λούσιμο, προτίμησε ένα ενυδατικό σαμπουάν που καθαρίζει απαλά και βοηθά να διατηρηθεί η απαλότητα και η ελαστικότητα της τρίχας.

Μην παραλείπεις το conditioner

Το conditioner επαναφέρει την υγρασία στα μαλλιά μετά το λούσιμο και διευκολύνει το ξεμπέρδεμα. Εφάρμοσέ το και «χτένισε» τα μαλλιά σου με τα δάχτυλα, μιας και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεμπερδέψεις τις μπούκλες σου. Αν έχεις λεπτή τρίχα, προτίμησε μια ανάλαφρη φόρμουλα που δεν αφαιρεί όγκο. Αν τα μαλλιά σου είναι πυκνά ή χοντρά, προτίμησε μια πιο πλούσια σύνθεση με ενυδατικούς παράγοντες και έλαια.

Το leave-in conditioner

Το leave-in conditioner δεν είναι απαραίτητο για όλους τους τύπους μαλλιών. Αν οι μπούκλες σου είναι ήδη ενυδατωμένες μετά το conditioner, μπορείς να παραλείψεις αυτό το βήμα. Αν, όμως, χρειάζεσαι επιπλέον απαλότητα ή πρόκειται να χρησιμοποιήσεις εργαλεία θερμότητας, ένα προϊόν χωρίς ξέβγαλμα μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερη φροντίδα και θερμοπροστασία.

Δούλεψε τα προϊόντα styling σε πολύ βρεγμένα μαλλιά

Οι hairstylists προτείνουν να εφαρμόζεις τα προϊόντα styling όσο τα μαλλιά σου είναι ακόμη πολύ βρεγμένα. Μπορείς να επιλέξεις μια στοχευμένη curl-defining κρέμα ή ένα gel, σε συνδυασμό με αφρό αν θέλεις περισσότερο όγκο και κράτημα. Αν έχεις λεπτές μπούκλες, ένας ανάλαφρος αφρός να είναι αρκετός. Για πιο πυκνά μαλλιά, δοκίμασε πρώτα ένα gel και στη συνέχεια πρόσθεσε αφρό. Δούλεψε το προϊόν σε μικρές τούφες, από τη ρίζα μέχρι τις άκρες, αποφεύγοντας να αγγίζεις συνεχώς τα μαλλιά όσο στεγνώνουν για να περιορίσεις το φριζάρισμα.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου