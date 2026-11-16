Aυτός είναι ο πιο trendy τρόπος για να φορέσεις το κασκόλ φέτος τον χειμώνα

Αξιοποίησε σωστά ένα από τα πιο κομψά αξεσουάρ της γκαρνταρόμπας σου

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16.11.26 , 12:00 Aυτός είναι ο πιο trendy τρόπος για να φορέσεις το κασκόλ φέτος τον χειμώνα
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Σήμερα, το κρύο το έχουμε νιώσει για τα καλά από νωρίς το πρωί. Σε συνδυασμό με τον αέρα, η συνθήκη γίνεται αρκετά δύσκολη και μας θυμίζει (επιτέλους) ότι έχουμε χειμώνα! Ένα από τα αξεσουάρ που είναι πιο απαραίτητο από ποτέ τώρα είναι το κασκόλ.

Aυτός είναι ο πιο trendy τρόπος για να φορέσεις το κασκόλ φέτος τον χειμώνα

Το συγκεκριμένο item μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες και μας προσφέρει προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες και μια αίσθηση θαλπωρής και φροντίδας σε κάθε μας βήμα. 

Tι να βάλεις για να είσαι και στιλάτη και ζεστή τώρα που ο καιρός κρυώνει

Πώς όμως θα φορέσεις το κασκόλ ώστε να δείχνει κομψό και stylish και να μην μοιάζει σαν απλά να το έχεις «πετάξει» επάνω σου; Την απάντηση έρχονται να δώσουν, ποιες άλλες, φυσικά οι fashion influencers. Εμείς εντοπίσαμε ένα βίντεο με styling tips από την Nayar Jáuregui, η οποία το δημοσίευσε στο Instagram και το συγκεκριμένο post συγκεντρώνει μέχρι τώρα περισσότερα από 500 χιλιάδες likes.

Η Nayar Jáuregui παρουσιάζει τρείς διαφορετικούς τρόπους για να το προσθέσεις στις εμφανίσεις σου και να αισθάνεσαι όμορφα όσο το φοράς.

Πηγή: www.allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

 

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