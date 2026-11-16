Σήμερα, το κρύο το έχουμε νιώσει για τα καλά από νωρίς το πρωί. Σε συνδυασμό με τον αέρα, η συνθήκη γίνεται αρκετά δύσκολη και μας θυμίζει (επιτέλους) ότι έχουμε χειμώνα! Ένα από τα αξεσουάρ που είναι πιο απαραίτητο από ποτέ τώρα είναι το κασκόλ.

Το συγκεκριμένο item μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες και μας προσφέρει προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες και μια αίσθηση θαλπωρής και φροντίδας σε κάθε μας βήμα.

Πώς όμως θα φορέσεις το κασκόλ ώστε να δείχνει κομψό και stylish και να μην μοιάζει σαν απλά να το έχεις «πετάξει» επάνω σου; Την απάντηση έρχονται να δώσουν, ποιες άλλες, φυσικά οι fashion influencers. Εμείς εντοπίσαμε ένα βίντεο με styling tips από την Nayar Jáuregui, η οποία το δημοσίευσε στο Instagram και το συγκεκριμένο post συγκεντρώνει μέχρι τώρα περισσότερα από 500 χιλιάδες likes.

Η Nayar Jáuregui παρουσιάζει τρείς διαφορετικούς τρόπους για να το προσθέσεις στις εμφανίσεις σου και να αισθάνεσαι όμορφα όσο το φοράς.

Πηγή: www.allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου