Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 05/11/2026 στο Star, η Ανθή ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στο βιβλιοπωλείο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Μ, το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Εμφανίστηκαν αρκετά γράμματα στον πίνακα και η παίκτρια βρήκε την πρώτη λέξη. Όσο για τη δεύτερη την έλυσε στο μηδέν με τον παρουσιαστή να λέει: «Παιδιά, το βρήκε στο μηδέν. Η καρδιά μου».

Από την πλευρά της η παίκτρια δεν μπορούσε να το πιστέψει και ξέσπασε σε κλάματα.

Θες να προσπαθήσεις να λύσεις τον γρίφο;

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του Τροχού της Τύχης