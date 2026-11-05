Τροχός της Τύχης: Δεν πίστευε στα μάτια της – Έλυσε τον γρίφο κυριολεκτικά

Απίστευτη αγωνία στον τελικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.26 , 23:05 Μουμούρη: «Βρήκα νεκρό τον πατέρα μου στα 24 μου – Δεν πρόλαβα να πενθήσω»
05.11.26 , 22:53 «Εξαφανίζεται» η Ελλάδα - «Δε γεννάμε και συνεχώς γερνάμε»
05.11.26 , 22:49 Μπόμπα: Οι δίδυμες μετατρέπουν το σπίτι σε έναν απέραντο παιδότοπο!
05.11.26 , 22:40 First Dates: Θα Βγουν Δεύτερο Ραντεβού Μαρία & Οδυσσέας;
05.11.26 , 22:30 Προεκλογικές Επισκέψεις Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη Στην Καλαμάτα
05.11.26 , 22:17 Κλήρωση Τζόκερ 5/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
05.11.26 , 22:15 Ο Σεραφείμ πλησιάζει την Ξένη και το φλερτ φουντώνει!
05.11.26 , 22:10 «Νιώθω ντροπιασμένη»: Το σχόλιο της Ντορέττας για τα...τορτελίνια της!
05.11.26 , 22:10 First Dates: Το μπέρδεμα με την... ανατροφή και τη διατροφή!
05.11.26 , 22:07 11 νέα πρόσωπα υποψήφιοι βουλευτές με τη ΝΔ
05.11.26 , 22:05 First Dates: Θα Ξαναβγούν Μαρουλίτσα & Στέργιος;
05.11.26 , 22:00 Ομόνοια: Κλέφτης χαλκού αρπάζει μετρητές της ΕΥΔΑΠ - Βίντεο ντοκουμέντο
05.11.26 , 21:40 Τουρκία - ΗΠΑ: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την Άγκυρα
05.11.26 , 21:40 «Το πλούσιο ντεκολτέ!» – Ο Στέργιος αποκαλύπτει τι πρόσεξε στη Μαρουλίτσα!
05.11.26 , 21:35 First Dates: Η Ξένη αποκάλυψε τι είχε ντυθεί στο τελευταίο cosplay
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
Black Friday 2026: Ποια Κυριακή θα έχουμε ανοιχτά καταστήματα
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Μπάρκα: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της - Η πρώτη έξοδος μετά τον γάμο
ΜΑΧΗ: Η Έλενα Τοπαλίδου στην επίσημη προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αλλαγή με τις πληρωμές στους συνταξιούχους
Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δες τη λύση του γρίφου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 05/11/2026, η Ανθή έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Στο βιβλιοπωλείο» με γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Ανθή έκανε σωστές επιλογές και βρήκε την πρώτη λέξη.
  • Στη δεύτερη λέξη, την έλυσε στο μηδέν, προκαλώντας συγκίνηση στον παρουσιαστή και την ίδια.
  • Η Ανθή ξέσπασε σε κλάματα από την έκπληξή της.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 05/11/2026 στο Star, η Ανθή ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Δεν πίστευε στα μάτια της – Έλυσε τον γρίφο κυριολεκτικά

Η κατηγορία ήταν «Στο βιβλιοπωλείο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Μ, το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Δεν πίστευε στα μάτια της – Έλυσε τον γρίφο κυριολεκτικά

Εμφανίστηκαν αρκετά γράμματα στον πίνακα και η παίκτρια βρήκε την πρώτη λέξη. Όσο για τη δεύτερη την έλυσε στο μηδέν με τον παρουσιαστή να λέει: «Παιδιά, το βρήκε στο μηδέν. Η καρδιά μου».

Τροχός της Τύχης: Δεν πίστευε στα μάτια της – Έλυσε τον γρίφο κυριολεκτικά

Από την πλευρά της η παίκτρια δεν μπορούσε να το πιστέψει και ξέσπασε σε κλάματα.

Θες να προσπαθήσεις να λύσεις τον γρίφο;

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

First Dates: H Ξένη Αποκάλυψε Τι Ντύθηκε Στο Cosplay
Media
First Dates: Η Ξένη αποκάλυψε τι είχε ντυθεί στο τελευταίο cosplay
First Dates Μαρία: «Aυτό που είπες, ακούστηκε λάθος»
Media
First Dates Μαρία: «Ακούστηκε πολύ λάθος αυτό που είπες»
Cash οr Trash: Το Βραχιόλι Που Ξετρέλανε Τη Μοιραράκη
Media
Cash or Trash: Η Μοιραράκη ενθουσιάστηκε με κόσμημα & μπήκε στη δημοπρασία
First Dates
Media
First Dates: Θα βρουν το άλλο τους μισό ή θα μείνουν στα… ραβασάκια;
Cash or Trash Trailer 5/11/2026
Media
Η Δέσποινα Μοιραράκη διεκδικεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο στο Cash or Trash!
Eurovision 2027: Ποιοι Κατέθεσαν Τραγούδι
Media
Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2027;
Δήμος Βερύκιος
Media
Γενέθλια για τον Δήμο Βερύκιο - Η έκπληξη του Happy Day
Μπήλιου: Επανασυνδέσεις & κεραυνοβόλοι έρωτες γι' αυτά τα ζώδια
Media
Μπήλιου: Επανασυνδέσεις & κεραυνοβόλοι έρωτες γι' αυτά τα ζώδια
Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο - Οι τυχεροί του μήνα
Media
Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο - Οι τυχεροί του μήνα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top