Λουτράκι: Ακόμη δυο φόνους ομολόγησε ο 43χρονος

Το «οπλοστάσιο» που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 43χρονος Αλβανός ομολόγησε δύο επιπλέον φόνους στην Αλβανία, εκτός από τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι το 2020.
  • Συνελήφθη σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, όπου βρέθηκε οπλοστάσιο με πιστόλι και χειροβομβίδες.
  • Η διπλή δολοφονία στο Λουτράκι έγινε με τσεκούρι, ενώ ο δράστης αφαίρεσε χρήματα και έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο των θυμάτων.
  • Μαζί του συνελήφθη και 41χρονη γυναίκα για υπόθαλψη εγκληματία.
  • Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με την Interpol για τις νέες αποκαλύψεις.

Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση του 43χρονου Αλβανού που συνελήφθη έξι χρόνια μετά τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι, καθώς φέρεται να ομολόγησε ότι έχει εμπλακεί σε ακόμη δύο ανθρωποκτονίες στην Αλβανία. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, όπου οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ένα μικρό οπλοστάσιο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή της ΕΚΑΜ. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του και του νέου συντρόφου της, τον Οκτώβριο του 2020.

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Λουτράκι: Τα ευρήματα στο διαμέρισμα και οι συλλήψεις

Κατά την έρευνα στον χώρο, οι Αρχές εντόπισαν ένα πιστόλι, δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες, δύο πυροδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και τρία ζευγάρια μεταλλικές χειροπέδες. Επιπλέον, βρέθηκε άδεια διαμονής άλλου προσώπου, στην οποία είχε τοποθετηθεί η φωτογραφία του 43χρονου.

Μαζί του συνελήφθη και μία 41χρονη γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

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Οι δύο δολοφονίες στο Λουτράκι και οι νέες αποκαλύψεις

Το διπλό φονικό είχε σημειωθεί τη νύχτα της 10ης προς 11η Οκτωβρίου 2020, σε εξοχική κατοικία στο Λουτράκι. Τα δύο θύματα είχαν δεχθεί θανατηφόρα χτυπήματα με τσεκούρι, ενώ στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα και να έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο της γυναίκας για να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Οι ισχυρισμοί του για τις δύο επιπλέον ανθρωποκτονίες στην Αλβανία βρίσκονται υπό διερεύνηση, με τις ελληνικές Αρχές να έχουν ήδη επικοινωνήσει με τις αλβανικές υπηρεσίες μέσω της Interpol. Παράλληλα, εξετάζεται και διεθνής αναζήτηση σε βάρος του για απόπειρα ένοπλης ληστείας.
 

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