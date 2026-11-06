Παλαιό Φάληρο: Κέντρο αισθητικής έκανε botox χωρίς την απαιτούμενη άδεια

Ο έλεγχος της ΕΑΔ και τα ευρήματα

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πραγματοποίησε έλεγχο σε Κέντρο Αισθητικής στο Παλαιό Φάληρο μετά από ανώνυμη καταγγελία.
  • Το κέντρο παρείχε θεραπείες botox χωρίς την απαιτούμενη άδεια και από πρόσωπο χωρίς επαγγελματικά προσόντα.
  • Κατά τον έλεγχο, δεν βρέθηκε εξωτερική σήμανση που να παραπέμπει σε ιατρείο ή κέντρο αισθητικής.
  • Το καταγγελλόμενο πρόσωπο δεν ήταν εγγεγραμμένο σε κανέναν Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο.
  • Η ΕΑΔ κατέληξε ότι το πρόσωπο δεν είχε δικαίωμα να διαφημίζει ή να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες.

Έλεγχο σε Κέντρο Αισθητικής στο Παλαιό Φάληρο πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που αφορούσε διαφήμιση και παροχή αισθητικών πράξεων, καθώς και ενέσιμων θεραπειών botox, από πρόσωπο που φερόταν να μην διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. Η υπόθεση αφορά τη νομιμότητα λειτουργίας της επιχείρησης, το ποιος παρείχε τις υπηρεσίες, πού γίνονταν οι πράξεις, πότε κινήθηκε ο έλεγχος και γιατί παρενέβη η Αρχή: λόγω συγκεκριμένης καταγγελίας και δημόσιων αναρτήσεων.

Η ΕΑΔ εξέτασε αν η επιχείρηση λειτουργούσε με τις προβλεπόμενες άδειες, αλλά και αν το καταγγελλόμενο πρόσωπο είχε τη θεσμικά απαιτούμενη ιδιότητα για να προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Η παρέμβαση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών ενεργοποιήθηκε με αφορμή αναρτήσεις του συγκεκριμένου προσώπου στο Facebook, όπου εμφανίζονταν φωτογραφίες από τον χώρο της επιχείρησης μαζί με αναφορές σε αισθητικές υπηρεσίες και ενέσιμες θεραπείες.

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Έλεγχος της ΕΑΔ στο Παλαιό Φάληρο

Κατά την επιτόπια αυτοψία στη διεύθυνση που αναφερόταν στην καταγγελία, οι ελεγκτές κατέγραψαν ότι δεν υπήρχε εξωτερική πινακίδα ή άλλη σήμανση που να παραπέμπει στη λειτουργία ιατρείου, οδοντιατρείου ή κέντρου αισθητικής. Στο κουδούνι της εισόδου του κτιρίου εμφανιζόταν μόνο το όνομα του καταγγελλόμενου προσώπου.

Ο έλεγχος επεκτάθηκε και στο αδειοδοτικό καθεστώς της επιχείρησης. Από τη διαδικασία που ακολούθησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προέκυψε ότι δεν είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής. 

Στο «μικροσκόπιο» των ελέγχων το κέντρο αισθητικής της Στέλλας Αραμπατζή

Τι έδειξε ο έλεγχος για την επαγγελματική ιδιότητα

Παράλληλα, οι ελεγκτές προχώρησαν σε έλεγχο των επαγγελματικών στοιχείων του καταγγελλόμενου προσώπου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν ήταν εγγεγραμμένο σε κανέναν Ιατρικό Σύλλογο της χώρας ως ιατρός, ούτε στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής ως οδοντίατρος.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΕΑΔ κατέληξε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν νομιμοποιούνταν να διαφημίζει ούτε να πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις, όπως οι ενέσιμες θεραπείες botox. 
 

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