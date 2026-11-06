Θέατρο: Είδαμε την παράσταση «Ακριβοί μας Γονείς»

Σε πρωταγωνιστικό ρόλο ένα αγαπημένο «φάντασμα» από τη σειρά του Star

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Η Νεφέλη Αγκυρίδου πήγε σε μία από τις καλύτερες παραστάσεις της σεζόν

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Μπήκαμε στο σαλόνι του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη και της Ελένης Κούρκουλα και δε φύγαμε ούτε όταν ξεκίνησε ο παραδοσιακός οικογενειακός καβγάς. Το έργο μπορεί να είναι γαλλικό, αλλά οι Ακριβοί μας γονείς θα μπορούσαν να είναι κι Έλληνες. Άνετα.

Θέατρο: Είδαμε την παράσταση «Ακριβοί μας Γονείς»

Φωτογραφία NDP

Από την αρμονία, τη σύμπνοια και την απόλυτη αγάπη των παιδιών για τους γονείς τους – και τούμπαλιν – τι γίνεται όταν μπαίνουν στη μέση τα λεφτά;

Όταν, λέμε τώρα (ακολουθεί spoiler) οι γονείς κερδίζουν το Τζόκερ και δε σου δίνουν φράγκο... ή σου δίνουν ευρώ που δεν είναι αρκετά;

Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση «Ακριβοί μου γονείς» - Ποιοι ήταν εκεί

Εκεί βγαίνουν τα όπλα... Στην κυριολεξία.

Απολαύσαμε την Ελένη Κούρκουλα, 26 χρόνια μετά την επιστροφή της στο θέατρο, το κλασικό χιούμορ με poker face πάντα του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη, αλλά και τους νεότερους Κώστα Βασαρδάνη, Άννα Λουιζίδη και τον Άλκη Μπακογιάννη, που εμφανίζεται σε έναν «μετά θάνατον» ρόλο στην αγαπημένη σειρά του Star Τα Φαντάσματα.

Θέατρο: Είδαμε την παράσταση «Ακριβοί μας Γονείς»

Φωτογραφία NDP

Τη μέρα που πήγαμε μάλιστα, στο κοινό βρίσκονταν και οι τηλεοπτικοί συμπρωταγωνιστές του «ποιητή-φάντασμα» Άλκη Μπακογιάννη, ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Ευαγγελία Καρακατσάνη, που παίζει το φάντασμα της Θεοφανίας.

«Δεν ήταν ζωντανός, ήταν Φάντασμα»- Sneak preview από «Τα Φαντάσματα»

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, ηθοποιός που έχουμε γνωρίσει και μέσα από την τηλεόραση, τελευταία μέσα την πρόσφατη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια «Ριφιφί».

Η παράσταση θα παίζεται από Τετάρτη έως και Κυριακή στο Θέατρο Εμπορικόν έως τέλη Ιανουαρίου.
 

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ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ
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