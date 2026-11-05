Η Άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα, από τις 19 Δεκεμβρίου

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Η άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα
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Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 στη Ροδόσταμη, σε μια επαρχιακή κωμόπολη της Ανατολικής Μακεδονίας. Η Ροδόσταμη, υπαρκτή ή όχι, μικρή σημασία έχει, είναι δημοφιλής για την παραγωγή ρόδων, αλλά και για τον αφοδευτικό τουρισμό της. 

Στη μικρή αυτή κωμόπολη οδηγούνται όσοι και όσες πάσχουν από χρόνια δυσκοιλιότητα προκειμένου να δοκιμάσουν το διευκολυντικό γλυκό τριαντάφυλλο και να ανακουφιστούν στην άριστα εξοπλισμένη  επιχείρηση, με την επωνυμία το « Μπονζούρ». Ο επισκέπτης  θα έχει την ευκαιρία  να γνωρίσει τη  δακτυλοδεικτούμενη οικογένεια Γαργάρα και τα κατορθώματά της. 

Η Άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα, από τις 19 Δεκεμβρίου

Ποια, όμως, μπορεί να είναι αυτή η  οικογένεια; Και πως περιπλέκονται οι ζωές, μικρών και μεγάλων,  με το Δήμαρχο της Ροδόσταμης, Ερμόλαο Τούβλο, την περίφημη μοδίστρα, Πασιφάη, την ξακουστή αρτίστα Τζουτζούκα Πλαταμώνα και τον καθηγητή Μαθηματικών Ιωακείμ Φούσκα; Κάτω από ποιες συνθήκες θα βρεθεί ένα μέλος της οικογένειας στα βασιλικά ανάκτορα; Και πως θα εξελιχθεί μια  συνάντηση με τη βασίλισσα Φρειδερίκη; 

Μπορεί, άραγε, μια τυπική Χριστουγεννιάτικη βραδιά και μια παραμονή Πρωτοχρονιάς, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, να εξελιχθεί στον απόλυτο εφιάλτη;  

Τελικά, οι ήρωες της ιστορίας, είχαν περιθώριο να ονειρευτούν και να δραπετεύσουν από το ασφυκτικό πλαίσιο της ελληνικής επαρχίας; 

Η Άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα, από τις 19 Δεκεμβρίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Δραματουργική επεξεργασία: Χριστίνα Λυκοτσέτα
Σκηνοθεσία: Δημοσθένης Φίλιππας
Παίζουν: Μάριος Αλεξανδρής, Χριστίνα Λυκοτσέτα, Ιωάννα Μυλωνά
Σκηνικά: Έβης Χρήστου
Κοστούμια/ μάσκες: Μαρία Δουζενάκη
Μουσική: Φίλιππος Δραγούμης 
Φωτισμοί και προβολές: Φοίβος Σαμαρτζής
Κατασκευή κούκλας και  διδασκαλία: Κωσταντής Μιζάρας, Βάσω Γιαρένη
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Ματσαγκάνη
Φωτογραφίες: Κατερίνα Αρβανίτη
Social Media: Velvet Social Lab 
Παραγωγή: ΑΜΚΕ VERBA VOLANT

Η Άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα, από τις 19 Δεκεμβρίου

Πληροφορίες Παράστασης 
Παραστάσεις: Από Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 
Κάθε Σάββατο στις 18:00 

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:
Γενική Είσοδος: 18€  
Μειωμένο (Άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+): 14€ 
Ατέλειες: 10€

STUDIO ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 
Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα 

 

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