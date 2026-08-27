MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη

Η μακροχρόνια στήριξη στον πελάτη και μετά την πώληση

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Αυτοκινητο
MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη
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Η πρόσφατη συζήτηση που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη γύρω από την υποστήριξη, την επισκευή και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για νεότερες αυτοκινητιστικές μάρκες αναδεικνύει μια θεμελιώδη αρχή για τη MG: η εμπειρία του πελάτη δεν ολοκληρώνεται με την παράδοση του αυτοκινήτου, αλλά συνεχίζεται καθημερινά μέσα από ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης. 

Η MG έχει επενδύσει συστηματικά στη δημιουργία ισχυρής ευρωπαϊκής υποδομής, εξασφαλίζοντας την άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, την τεχνική εκπαίδευση των συνεργατών της και τη λειτουργία εξουσιοδοτημένων σημείων εξυπηρέτησης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών μοντέλων. 

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά δίνει ολοένα μεγαλύτερη σημασία στην ταχύτητα επισκευής, στη διαφάνεια του κόστους αποκατάστασης και στη διαθεσιμότητα τεχνικής υποστήριξης, η MG έχει ήδη αποδείξει στην πράξη ότι διαθέτει τις απαραίτητες δομές για να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους πελάτες της. Αυτός είναι και ο λόγος που η μάρκα αναγνωρίζεται ως μία από τις εταιρείες που έχουν αναπτύξει ισχυρή τοπική υποδομή υποστήριξης στην Ευρώπη. 

MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη

Η σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται μετά την πώληση

Η προσήλωση αυτή δεν αποτελεί μια πρόσφατη στρατηγική επιλογή. Αποτελεί μέρος της σύγχρονης ταυτότητας της MG, η οποία συνδυάζει τη δυναμική της διεθνούς ανάπτυξης με τη βαθιά βρετανική της κληρονομιά, με ιστορία 102 ετών! Η Μάρκα δραστηριοποιείται συνεχώς στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και περισσότερα από δέκα  χρόνια, επενδύοντας στην ανάπτυξη οργανωμένων δικτύων πωλήσεων και εξυπηρέτησης, με επίκεντρο τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 

MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη

Η βρετανική παράδοση της MG υπενθυμίζει ότι η αξία ενός αυτοκινήτου δεν μετριέται μόνο από την τεχνολογία, τον σχεδιασμό ή την ανταγωνιστική τιμή του, αλλά και από την ποιότητα της υποστήριξης που το συνοδεύει σε όλο τον κύκλο ζωής του. Για τον λόγο αυτό, η MG συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση των υποδομών της, στην εκπαίδευση των τεχνικών της και στη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, προσφέροντας στους πελάτες της τη σιγουριά που απαιτεί η σύγχρονη αυτοκίνηση. 

MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη

Η MG στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα, η MG αναπτύσσεται υπό την ομπρέλα του Ομίλου Συγγελίδη, μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργατών και υπηρεσιών after sales με περισσότερα από 30 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας το 96% της γεωγραφικής της έκτασης. Με αυτόν τον τρόπο, η μάρκα δίνει προτεραιότητα στην άμεση εξυπηρέτηση, στην τεχνική αρτιότητα και στη μακροχρόνια υποστήριξη των οχημάτων της. 

Η επάρκεια και η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών αποτελούν βασικό μέρος αυτής της υποδομής. Η κεντρική αποθήκη ανταλλακτικών στη Μαγούλα υποστηρίζει την άμεση παράδοση και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του Δικτύου, συμβάλλοντας στη μείωση των χρόνων αναμονής και στη γρήγορη αποκατάσταση των οχημάτων όπου απαιτείται. 

Παράλληλα, η MG επενδύει συστηματικά στη συνεχή τεχνική εκπαίδευση των συνεργατών της, ώστε το Δίκτυο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και να προσφέρει υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη και After Sales εμπειρία. Η δέσμευση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Μάρκας και έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν την MG ως μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πρόταση προηγμένης μετακίνησης. 

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