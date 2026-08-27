Ζέτα Μακρυπούλια - Η ανάρτηση για τη σκυλίτσα που είχε με τον Χατζηγιάννη

«Αχ Ζαννούλα μου! Αυτή η ματιά σου, το βλέμμα σου αυτό!», σχολίασε

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια αποχαιρέτησε τη σκυλίτσα Ζάννη με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
  • Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανακοίνωσε την απώλεια της Ζάννης, περιγράφοντας την ως το ωραιότερο δώρο της ζωής του.
  • Η Ζάννη ήταν αδέσποτο κουτάβι που υιοθετήθηκε από το ζευγάρι πριν από οκτώ χρόνια.
  • Ο Χατζηγιάννης είχε μιλήσει για σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η Ζάννη, με πολλές ιατρικές παρεμβάσεις.
  • Η Ζάννη αποτέλεσε πηγή δύναμης και αισιοδοξίας για τον Χατζηγιάννη.

Με μια σύντομη αλλά έντονα φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram, η Ζέτα Μακρυπούλια αποχαιρέτησε τη Ζάννη, τη σκυλίτσα που είχε αποκτήσει με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία του ζώου και μοιράστηκε δημόσια τη συγκίνησή της μετά την απώλειά του.

Η Ζέτα Μακρυπούλια κι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης υπήρξαν ζευγάρι για μία δεκαετία

Η Ζέτα Μακρυπούλια κι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης υπήρξαν ζευγάρι για μία δεκαετία /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Αχ Ζαννούλα μου! Αυτή η ματιά σου, το βλέμμα σου αυτό! Δε θα φύγει ποτέ από τα μάτια μου και το μυαλό μου», έγραψε στην ανάρτησή της.

Μιχάλης Χατζηγιάννης - Απώλεια για τον τραγουδιστή: «Ξεκουράσου όμορφη μου»

Το πρωί της Τετάρτης, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έκανε γνωστό στο Instagram του ότι η Ζάννη έφυγε από τη ζωή

Η ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια

Η ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια /Φωτογραφία Instagram

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μίλησε ανοιχτά για την απώλεια και τις τελευταίες στιγμές με το κατοικίδιό του, σε μια ανάρτηση που προκάλεσε κύμα συμπαράστασης.

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η αποκάλυψη για την περιπέτεια με την υγεία του

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η ανάρτηση για την απώλεια της Ζάννης

Ο τραγουδιστής έγραψε: «Ζάννη μου, ήσουν το ωραιότερο δώρο που μου έκανε η ζωή. Όταν σε βρήκαμε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσα θα μας χάριζες, πόσα θα μας μάθαινες. Για τη δύναμη της ψυχής, την αγάπη χωρίς όρους, την αφοσίωση. Για το πώς συνεχίζεις να χαίρεσαι τη ζωή ακόμη κι όταν η ζωή δεν σου τα έχει χαρίσει όλα».

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Την ημέρα που έφυγες, σε φιλήσαμε με δάκρυα στο πρόσωπο, σε κρατήσαμε σφιχτά στην αγκαλιά μας κι έκλεισες τα μάτια για πάντα… Πέταξες ψηλά, σ’ εκείνα τα μέρη που οι ψυχές των αγαπημένων ζουν αιώνια. Σήμερα, η σκέψη μου είναι πιο πολύ από ποτέ κοντά σου, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας έδωσες. Ξεκουράσου, όμορφή μου. Μου λείπεις, άγγελέ μου».

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το σκυλάκι του 

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το σκυλάκι του /Φωτογραφία Instagram

Η γνωριμία με τη Ζάννη και η ιστορία της

Ο Χατζηγιάννης είχε μιλήσει παλαιότερα για τη Ζάννη στην εκπομπή Πλάνα με ουρά στην ΕΡΤ, περιγράφοντας πώς μπήκε στη ζωή τους, όταν ήταν ακόμη αδέσποτο κουτάβι.

«Αυτή είναι η Ζάννη, η οποία είναι ένα αδεσποτάκι. Είναι οκτώ χρονών τώρα. Το βρήκαμε κουταβάκι μικρό, αβοήθητο τότε στα βουνά της Εύβοιας και το περιμαζέψαμε χωρίς δεύτερη σκέψη», είχε πει ο τραγουδιστής.

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η ηλικία, το ύψος και η σχέση του με τη Μακρυπούλια

Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το ζώο: «Η Ζάννη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί πριν περίπου τέσσερα χρόνια ήταν ένα υγιέστατο σκυλάκι. Παρουσίασε μια σπάνια πάθηση, πολύ σπάνια, εξαιρετικά απίθανη. Μας ανάγκασε να την υποβάλουμε σε ένα πολύωρο χειρουργείο με ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας και αποκατάστασης. Εμείς παρόλα αυτά το δοκιμάσαμε. Έκανε αρκετές σπονδυλοδεσίες. Εξαντλήσαμε όλα τα διαθέσιμα μέσα και την κτηνιατρική τεχνολογία και επιστήμη για να την επαναφέρουμε. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε μέχρι και σήμερα».

Ο ίδιος είχε εξηγήσει και τι σήμαινε για τον ίδιο η παρουσία της Ζάννης στην καθημερινότητά του: «Χαίρομαι που παίρνω και δύναμη από τη ζωντάνια της και τη ζωτικότητά της. Και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή όταν αισθάνομαι καμιά φορά ή στεναχωρημένος ή προβληματισμένος, βλέποντας τη Ζάννη και τον τρόπο που αντιδρά σε όλα αυτά, είναι μια πηγή αστείρευτης αισιοδοξίας και ελπίδας. Μας έχει δώσει μάθημα ζωής, ναι, πραγματικά».

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ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
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ΖΑΝΝΗ
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