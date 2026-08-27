Νεπάλ: Κατάρρευση παγετώνα πίσω από την πλημμύρα - Αγνοούνται τουρίστες

Δεκάδες νεκροί από την πλημμύρα που «σάρωσε» χωριά

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Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (Niranjan Shrestha)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φονική πλημμύρα στο Νεπάλ με τουλάχιστον 165 νεκρούς και 468 αγνοούμενους τουρίστες, εκ των οποίων 393 ξένοι.
  • Η πλημμύρα προκλήθηκε πιθανώς από την κατάρρευση τμήματος παγετώνα κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ.
  • Σημαντική αύξηση της στάθμης του ποταμού Γκαλτσχί κατά 9 μέτρα σε 30 λεπτά λόγω της πλημμύρας.
  • Η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνει την τήξη των παγετώνων στο Νεπάλ, με 65% ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία.
  • Αυξανόμενη συχνότητα πλημμυρών και κατολισθήσεων στα Ιμαλάια λόγω κλιματικών αλλαγών.

Τουλάχιστον 165 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους άφησε πίσω της η φονική πλημμύρα που «σάρωσε» περιοχές στο Νεπάλ. Στην Κίνα αγνοούνται 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 ξένοι, ενώ στο Νεπάλ, 468 τουρίστες, ανάμεσά τους 393 ξένοι, συνεχίζουν να μην έχουν βρεθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού της χώρας. 

Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: 98 νεκροί και εικόνες βιβλικής καταστροφής

Η φονική ξαφνική πλημμύρα που σημειώθηκε κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs. 

 

 

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα, όμως αξιωματούχοι στο Νεπάλ έκαναν λόγο για μια σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή λεπτά νωρίτερα ως την πιθανή αιτία. 

Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος. 

 

 

Συναγερμός για το λιώσιμο των παγετώνων

Δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή από το Planet Labs, δείχνουν την καταπράσινη, πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες. 

«Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του κατώτερου μετώπου του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο, πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων», δήλωσε ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία. 

Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, σημείωσε πως οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε το διάστημα των 24 ωρών πριν από την καταστροφή. 

«Ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν καλυμμένοι από χιόνι χθες και σήμερα είναι ως επί το πλείστον γυμνοί πάγοι. Με άλλα λόγια, και χωρίς να έχω δει ακόμη τα δεδομένα από κάποιον μετεωρολογικό σταθμό, πιθανότατα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες», δήλωσε. 

Πλημμύρα Νεπάλ

Φωτογραφία AP (Niranjan Shrestha)

Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη το 2023. Ο οργανισμός πρόσθεσε την ίδια χρονιά ότι οι παγετώνες στο Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα - δύο χώρες που έχουν από τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα - έλιωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με την προηγούμενη. 

«Αυτό που μπορώ να δω στις πρωινές δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs, το χαμηλότερο τμήμα του παγετώνα αποσπάστηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και έπεσε πάνω στον πυθμένα της κοιλάδας, 1.200 μέτρα πιο κάτω», εξήγησε ο Σούγκαρ. 

 

 

Οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και οι ξηρασίες αυξάνονται σε συχνότητα και σφοδρότητα στα Ιμαλάια και οι επιταχυνόμενες αλλαγές στο νερό, την ξηρά και την ατμόσφαιρα στην περιοχή συνιστούν μεγάλη απειλή για τους ανθρώπους, επισημαίνει το International Centre for Integrated Mountain Development. 

Ο οργανισμός αυτός ανέφερε σήμερα πως η στιγμιαία πλημμύρα έστειλε ένα σφοδρό κύμα νερού, ιζημάτων και ογκόλιθων που κατευθύνθηκε μέσα από τα ποτάμια συστήματα Μπότε Κόσι και Τρισούλι, ενώ, σύμφωνα με τις αναφορές, η στάθμη του ποταμού στην περιοχή Γκαλτσχί, αυξήθηκε έως και κατά εννέα μέτρα μέσα σε 30 λεπτά. 

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