Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ με το βλέμμα στη Συρία

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Σύγκρουση Τουρκίας – Ισραήλ με το βλέμμα στη Συρία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ είναι τεταμένες, με βαριές απειλές και δηλώσεις από τους ηγέτες των δύο χωρών.
  • Ο Ερντογάν δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να περιορίσει την Τουρκία, αναφερόμενος στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία.
  • Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στη Συρία για λόγους ασφαλείας, ενώ ο Ερντογάν υποστήριξε τους συμμάχους του στη περιοχή.
  • Η κόντρα αυτή μπορεί να έχει επιπτώσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, με αναλυτές να προειδοποιούν για πιθανό ατύχημα.
  • Η κατάσταση ενδέχεται να κλιμακωθεί λόγω των επικείμενων εκλογών και στις δύο χώρες.

Ιδιαιτέρως ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η κόντρα Τουρκίας - Ισραήλ. Όπως επισήμανε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες και απειλές, με τα κράτη της γειτονιάς μας κρατούν την ανάσα τους. Με ψυχραιμία παρακολουθούν Ελλάδα και Κύπρος, παραμένοντας όμως σε αυξημένη εγρήγορση.   

Τουρκία: Παράκρουση με σενάριο επίθεσης Ελλάδας – Ισραήλ στα κατεχόμενα

Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τσαμούρη για τη σύγκρουση Ισραήλ - Τουρκίας

Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τσαμούρη για τη σύγκρουση Ισραήλ - Τουρκίας 

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θυμήθηκε ότι οι το έθνος του «δρόσισε τα σπαθιά του στο Αιγαίο». «Τιμώ τον μεγάλο στρατιωτικό διοικητή όπως και τους εμίρηδες και τους μπέηδες, οι οποίοι αφού έγραψαν έπος στο Ματζικέρτ μαζί με τον σουλτάνο Αλπ Αρσλάν, δρόσισαν τα σπαθιά τους στα δροσερά νερά της Αν. Μεσογείου του Αιγαίου και το Εύξεινου Πόντου» ανέφερε συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Τουρκίας» ανέφερε συγκεκριμένα.   

Ερντογάν προς Ισραήλ: Ουδείς μπορεί να θέσει όρια στην Τουρκία»  

«Κανείς παίκτης δεν μπορεί να βάλει όρια στην Τουρκία και στην τουρκική εξωτερική πολιτική» ανέφερε επίσης ο Τούρκος πρόεδρος, σε μια δήλωση που που «πηγαίνει» και στο Ισραήλ. Αφότου οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν βάση στη Συρία, για να μην την χρησιμοποιήσει η Τουρκία όπως είπαν, οι σχέσεις των δύο χωρών κρέμονται από μια κλωστή. 

Ερντογάν: Κανείς δεν μπορεί να μας βάλει όριο

Ερντογάν: Κανείς δεν μπορεί να μας βάλει όριο  

«Προσπαθούμε κι είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει απειλή, ούτε από τη Συρία» διαμήνυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου  

Το Ισραήλ κατέστησε επίσης σαφές ότι θα παραμείνει στη Συρία. «Ο ΙDF θα παραμείνει (στη Συρία) για να εξασφαλίσει την ασφάλεια. Αυτό κάναμε, αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον» διαμήνυσε το Τελ Αβίβ, με δήλωση του Υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατζ. 

Του απάντησε ο Ερντογάν, χωρίς να τον κατονομάζει:  «Δε θα εγκαταλείψουμε τους φίλους ή τα αδέρφια μας, που μας έχουν εμπιστευτεί… απλώς επειδή ενοχλούνται εγκληματικά δίκτυα που έχουν στα χέρια τους το αίμα αθώων». 

Tουρκία Vs Iσραήλ με το βλέμμα στη Συρία 

«Δε θέλουμε... κηδεμόνες», λέει η κουρδική στρατιωτική ομάδα στη Συρία,  ανακοινώνοντας τη διάλυσή της και τη συγχώνευσή της με τον Συριακό στρατό.

«Οι στρατιώτες απελευθέρωσαν πολλές συριακές πόλεις. Σήμερα οι συνθήκες άλλαξαν και η χώρα μπαίνει σε νέα φάση, αυτής της ειρήνης και της οικοδόμησης της νέας Συρίας, δήλωσε ο Διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων Mazloum Abdi. 

Διεθνείς αναλυτές: «Πιθανό ένα ατύχημα μεταξύ Τουρκίας – Ισραήλ» 

Η κόντρα απειλεί να συμπαρασύρει όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και της Ελλάδας! 
Κορυφαίοι αναλυτές, εντός κι εκτός συνόρων, εκτιμούν ότι Ερντογάν και Νετανιάχου δεν επιδιώκουν πόλεμο.  Όμως, ένα «ατύχημα»  με απρόβλεπτες συνέπειες είναι πιθανό, όσο η μεταξύ τους φλόγα θα «φουντώνει», αφού και οι δύο έχουν μπροστά τους εκλογές. Το Ισραήλ άμεσα, καθώς τον Οκτώβριο στήνει κάλπες για την εκλογή κυβέρνησης.,  

Σύμφωνα με το Οytun Οrhan, ανώτερο ερευνητή στο Κέντρο Μελετών Μέσης Ανατολής, «η  Τουρκία θεωρεί ότι οι προσπάθειες του Ισραήλ να κλιμακώσει την κατάσταση εναντίον της αποσκοπούν στην απόκτηση μεγαλύτερης δημοτικότητας ενόψει των εκλογών».
 

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