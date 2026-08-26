Βάσω Γουλιελμάκη: Όσα είχε πει για την 21χρονη κόρη της, στην εκπομπή Super Κατερίνα, τον Μάρτιο του 2026 / Βίντεο: Alpha

Ο Σωκράτης Αλαφούζος μοιράστηκε μια άκρως συγκινητική στιγμή με τους followers του, περιγράφοντας την έντονη συναισθηματική ημέρα που έζησε, δύο μήνες αφότου η μητέρα του «έφυγε» από τη ζωή.

Η ανάρτηση αφορούσε στο σπίτι της μητέρας του, το οποίο άδειασε έπειτα από 29 χρόνια, παραδίδοντας τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για το γνωστό ηθοποιό, καθώς ήταν η τελευταία φορά που πέρασε την πόρτα ενός χώρου, ο οποίος ήταν γεμάτος με οικογενειακές αναμνήσεις.

Ο Σωκράτης Αλαφούζος δημοσίευσε ένα ποστ στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, όπου περιέγραψε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σημειώνοντας ότι, αν και το σπίτι είναι πλέον άδειο, παραμένει γεμάτο από σκέψεις, αναμνήσεις και την αγάπη που μοιράστηκε με τη μητέρα του.

«Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα… Το πρωί να μεταφέρεις τα τελευταία πράγματα από το σπίτι που έζησε η μανούλα σου για 29 χρόνια, άδειο πια, μα γεμάτο αναμνήσεις, σκέψεις και αγάπη. Το μεσημέρι να παραδώσεις τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, την πόρτα εκείνη να διαβείς για τελευταία φορά, χωρίς να ακούσεις “στο καλό παιδάκι μου, η Παναγίτσα να σε φυλάει”.

Νωρίς το απόγευμα θα τρέξω εκεί που την ίδια αγάπη δίνω και παίρνω, στο παιδί μου… στην κόρη μου. Η καρδιά σε οδηγεί σ’ αυτή τη μοναδικά όμορφη διαδρομή προς την Επίδαυρο… για να βρεθώ στον κόσμο που από νωρίς επέλεξα να εκφραστώ… στο θέατρο, που θα χαϊδέψει την καρδιά και το μυαλό θα πάει μακριά.

Δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια… ένα σπίτι, μια ζεστή αγκαλιά… μα την αγάπη θα έχω πάντα στην καρδιά… εκεί που το σπίτι μου είναι μαζί μου παντοτινά», έγραψε ο Σωκράτης Αλαφούζος στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζουμε ότι η ηθοποιός Βάσω Γουλιελμάκη και ο ηθοποιός Σωκράτης Αλαφούζος παντρεύτηκαν και απέκτησαν μία κόρη, τη Μαρίλια, η οποία γεννήθηκε το 2004. Ο γάμος τους διήρκεσε περίπου επτά χρόνια, ενώ το ζευγάρι χώρισε το 2008 και το διαζύγιό του οριστικοποιήθηκε λίγα χρόνια αργότερα.

Παρά τον χωρισμό τους, διατήρησαν καλές σχέσεις για χάρη της κόρης τους και έχουν αναφερθεί δημόσια με σεβασμό ο ένας στον άλλον, δίνοντας προτεραιότητα στην κοινή ανατροφή και ευημερία του παιδιού τους.