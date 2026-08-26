Δείτε τι είχε πει ο Χάρης Σιανίδης για τον χαμό της Γωγώς Μαστροκώστα στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Η 26η Αυγούστου είναι πλέον μια ημέρα μνήμης για τη Γωγώ Μαστροκώστα, καθώς σήμερα θα συμπλήρωνε 56 χρόνια ζωής.

Λίγους μήνες μετά τον θάνατό της, ο Χάρης Σιανίδης έκανε τα ξημερώματα της Τετάρτης μια ανάρτηση στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη της με φωτογραφίες από προηγούμενα γενέθλιά της και ένα προσωπικό μήνυμα για τη φιλία τους.

Η Γωγώ Μαστροκώστα, πρώην γυμνάστρια και μοντέλο, έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 2026, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η απουσία της παραμένει έντονη για την οικογένεια, τους στενούς φίλους και τους ανθρώπους που τη συνόδευσαν για χρόνια στην προσωπική και δημόσια διαδρομή της.

Η ανάρτηση του Χάρη Σιανίδη για τη Γωγώ Μαστροκώστα

Στην ανάρτησή του, ο PR Manager δημοσίευσε εικόνες από παλαιότερους εορτασμούς γενεθλίων, όταν, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του μηνύματός του, ο ίδιος και η Γωγώ Μαστροκώστα συνήθιζαν να οργανώνουν τη συγκεκριμένη ημέρα μαζί με φίλους.

Ο Χάρης Σιανίδης έγραψε: «Happy Birthday Γωγούλα μου…Κάθε τέτοια μέρα οργανώναμε και γιορτάζαμε πάντα τα γενέθλια σου με φίλους και χαμόγελα... Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό απλά τώρα έχεις μεταμορφωθεί σ' αστέρι. Πάντα θα σε τιμώ… πάντα θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό».

Η ανάρτηση του Χάρη Σιανίδη

Η φιλία της Γωγώς Μαστροκώστα με τον Χάρη Σιανίδη

Ο Χάρης Σιανίδης υπήρξε ένας από τους πιο στενούς φίλους της Γωγώς Μαστροκώστα. Η σχέση τους μετρούσε περισσότερα από 26 χρόνια και είχε ξεκινήσει το 1999, όταν γνωρίστηκαν στην Αράχωβα, σε περίοδο που εκείνος ήταν 19 ετών και σπούδαζε στην Άμφισσα.

Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε σταθερή προσωπική σχέση με καθημερινή επικοινωνία και κοινές εμπειρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε στηρίξει και την επαγγελματική πορεία του Χάρη Σιανίδη, παροτρύνοντάς τον να δημιουργήσει και αργότερα να εξελίξει την εταιρεία του, Beautiful People.

Ο Χάρης Σιανίδης με τη Γωγώ Μαστροκώστα και τον Τραϊανό Δέλλα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η φιλία τους διατηρήθηκε και μετά τη δημιουργία της οικογένειας της Γωγώς Μαστροκώστα με τον Τραϊανό Δέλλα. Ο Χάρης Σιανίδης είχε σχέση και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της, ανάμεσά τους τη μητέρα και τα αδέλφια της, ενώ ξεχωριστή ήταν και η σύνδεσή του με την κόρη της, Βικτώρια.