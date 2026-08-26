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Πηγή: sportdog.gr / Φωτογραφία αρχείου AP (Gregory Bull)

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Στον αστερισμό τού Ρούμπεν Βάργκας κινείται το ρεπορτάζ τού Ολυμπιακού τις τελευταίες ώρες, καθώς ο 28χρονος Ελβετός μεσοεπιθετικός (γεννημένος στις 5 Αυγούστου 1998 στο Άντλιγκενσβιλ της Ελβετίας) βρίσκεται μια ανάσα από το να έρθει στην Ελλάδα.

Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό εξτρέμ, ενώ μπορεί να παίξει και στη δεξιά πλευρά ή ως επιθετικός χαφ - Άρχισε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Λουκέρνης και πραγματοποιήσει το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την ίδια ομάδα το 2017. Το 2019 μετακόμισε στη Γερμανία για την Άουγκσμπουργκ, που παρέμεινε για περισσότερες από πέντε σεζόν, καταγράφοντας 154 συμμετοχές και 20 γκολ στην Bundesliga. 

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ΡΟΥΜΠΕΝ ΒΑΡΓΚΑΣ
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