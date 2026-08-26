Γέωργιος Σουρής: Τα πιο γνωστά αποφθέγματα του σατιρικού Έλληνα ποιητή

Γεώργιος Σουρής: Τα πιο γνωστά αποφθέγματα του σατιρικού Έλληνα ποιητή

Η εφημερίδα του «Ο Ρωμηός» αγαπήθηκε πολύ από τον λαό

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πρώτη Δημοσίευση: 26.08.23, 09:02

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Σαν σήμερα στις 26 Αυγούστου 19419 πέθανε ο σπουδαίος Γεώργιος Σουρής, σατιρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης, πολύ δημοφιλής στο ελληνικό κοινό της εποχής του, κυρίως λόγω της εβδομαδιαίας εφημερίδας που εξέδιδε.

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Για τη σατιρική γραφή του χαρακτηρίστηκε και ως «ο σύγχρονος Αριστοφάνης». Γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου στις 2 Φεβρουαρίου 1853. 

Στις 2 Απριλίου 1883 εξέδωσε την εβδομαδιαία έμμετρη εφημερίδα, Ρωμηό, την οποία έγραφε μόνος του. «Νονός» του τίτλου ήταν ο ποιητής Γεώργιος Δροσίνης. Ο Σουρής διέκοψε την έκδοση της εφημερίδας τον Αύγουστο, για να δώσει τις εξετάσεις του στο πανεπιστήμιο και την επανέκδοσε τον Ιούνιο του 1884. Από τότε έως και το 1918 «Ο Ρωμηός» κυκλοφορούσε ανελλιπώς. H εφημερίδα του Γεώργιου Σουρή αγαπήθηκε πολύ από τον λαό και διαβαζόταν άπληστα από τον ελεύθερο και υπόδουλο ελληνισμό. Κυκλοφορούσε τακτικά κάθε Σάββατο για 36 χρόνια και οκτώ μήνες και έκανε τον Σουρή πολύ δημοφιλή.

Εκτός από το Ρωμηό, ο Γεώργιος Σουρής έγραψε κι άλλα ποιήματα, έμμετρες κωμωδίες και ημερολόγια.

Ο Διονύσιος Σολωμός ήταν ο καρπός ενός απαγορευμένου έρωτα

Πέθανε στο εξοχικό του στο Νέο Φάληρο στις 26 Αυγούστου 1919, σε ηλικία 66 ετών. Το πένθος για τον χαμό του ήταν πανελλήνιο και η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη με τιμές στρατηγού.

Αποφθέγματα του σπουδαίου ποιητή

  • Ως πότε τέλος πάντων θα λέγωμεν «ως πότε;»
  • Μικρός στο μάτι, μεγάλος στο κρεβάτι.
  • Φυλάξου από άνθρωπο σπανό και μαλλιαρή γυναίκα
  • Μάτια και φρύδια έβλεπα και πίστεψα ο καημένος, μα την καρδιά δεν έβλεπα και βγήκα γελασμένος
  • Έρως εύκολος και άνευ δυσκολίας, δεν έχει γόητρα, ποσώς δεν έχει ποικιλίας
  • Το κτήνος στην αναίδειαν τον άνθρωπον δεν φθάνει
  • Ο άνθρωπος τον άνθρωπον αιώνια γελά
  • Αυτός ο πλάνος κόσμος και πάντοτε και τώρα δεν κάνει ό,τι λέγει, δεν λέγει ό,τι κάνει
  • Ο νόμος γράφει «ποτέ μην κλέψεις, μηδέ πεντάρα μηδέ βελόνι», αλλ’ όταν έλθουν τοιαύται σκέψεις, καθείς τον νόμο φασκελώνει
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