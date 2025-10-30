Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.25 , 19:21 Cash or Trash: Τσαγκαράκης & Ρογδάκη διεκδίκησαν σθεναρά το σετ του Νίκου!
30.10.25 , 19:18 Σουδάν: Σφαγή σε μαιευτήριο με πάνω από 460 νεκρούς
30.10.25 , 19:02 Γαλλία: Πρώτη φορά η Βουλή ενέκρινε ψήφισμα της Μαρίν Λεπέν!
30.10.25 , 18:44 Κλείνουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα!
30.10.25 , 18:42 Μαρία Αντωνά: Aποκάλυψε πώς γνωρίστηκε με τον Γιώργο Λιάγκα
30.10.25 , 18:25 VW Polo 50 χρόνια με νέο μοντέλο και drift
30.10.25 , 18:04 Αλέξης Τσίπρας: Ποιους έβαλε στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου
30.10.25 , 17:50 Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων
30.10.25 , 17:47 Κύπρος: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους
30.10.25 , 17:46 Χρυσοχοΐδης: 157% αύξηση στις συλλήψεις για τροχαίες παραβάσεις το 2025!
30.10.25 , 17:44 Cash or Trash: Η Ρόζα καθηλώνει τον Δημήτρη Δερμετζή με το νάζι της
30.10.25 , 17:30 Κορωπί: «Δε θυμάμαι πώς χτύπησα. Τον αγαπώ, είμαστε οικογένεια»
30.10.25 , 17:27 Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη έκπληξη που δέχτηκε από τον σύντροφό της
30.10.25 , 17:24 «Από τα 30 μέχρι τα 40 έπινα για να αντιμετωπίσω τον κόσμο»
30.10.25 , 17:09 Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη!
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Έλενα Κρεμλίδου: Ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Κλείνουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα!
Πέμπτη με θετικές εξελίξεις! Τα ζώδια που έχουν την τύχη με το μέρος τους
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Mark Schiefelbein)
Γιατί ο Τραμπ «πατάει» το κουμπί των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα εντολή στον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά εδώ και 33 χρόνια, λίγα λεπτά προτού ξεκινήσει η συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Τραμπ για τρίτη θητεία: «Κρίμα που δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος»

Ο Τραμπ έκανε αυτή την ανακοίνωση στο Truth Social, την ώρα που βρισκόταν στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One και κατευθυνόταν προς την πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συναντήθηκε με τον Σι.

Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να ξεκινήσει δοκιμές του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου «σε ισότιμη βάση» με τις άλλες πυρηνικές δυνάμεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ / Φωτογραφία AP (Mark Schiefelbein)

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει να κάνει δοκιμές των Πυρηνικών μας Όπλων σε ισότιμη βάση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε ο Τραμπ.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι «οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από κάθε άλλη χώρα» και πρόσθεσε ότι «η Ρωσία βρίσκεται στη δεύτερη θέση και η Κίνα στην τρίτη, αλλά ενδέχεται να φτάσει στο ίδιο επίπεδο (με τη Ρωσία) μέσα σε 5 χρόνια».

Ο Ρεπουμπλικάνος δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για το θέμα και δεν απάντησε στην ερώτηση που του έθεσε δημοσιογράφος για την ανάρτησή του.

Η Κίνα διπλασίασε το πυρηνικό της οπλοστάσιο

Το Πεκίνο έχει υπερδιπλασιάσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο, το οποίο εκτιμάται ότι πλέον περιλαμβάνει 600 πυρηνικές κεφαλές, έναντι 300 το 2020, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Ερευνών.

Όπως αναφέρει η πηγή αυτή, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Κίνα θα διαθέτει περισσότερες από 1.000 πυρηνικές κεφαλές ως το 2030.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη στη Στοκχόλμη (Sipri), οι ΗΠΑ διαθέτουν 5.117 πυρηνικές κεφαλές και η Ρωσία 5.489.

Συνολικά το Sipri εκτιμά σε περισσότερες από 12.200 τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτουν εννέα χώρες: η Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γαλλία, η Βρετανία, το Πακιστάν, η Ινδία, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα.

Η απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων συνδέεται με τη γρήγορη ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τις προόδους που σημειώνει η Ρωσία στην ανάπτυξη νέων πυρηνοκίνητων πυραύλων.

Την Κυριακή ο Πούτιν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη, τελική δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου Burevestnik, ο οποίος, όπως δήλωσε ο ίδιος, «έχει απεριόριστο βεληνεκές» και είναι ικανός να παρακάμψει σχεδόν όλα τα συστήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την κίνηση αυτή της Μόσχας, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να εργάζεται για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «αντί να δοκιμάζει πυραύλους».

Ωστόσο ο Πούτιν δεν φάνηκε να πτοείται και την Τετάρτη δήλωσε ότι «χθες πραγματοποιήσαμε ακόμη μία δοκιμή, ενός άλλου πολλά υποσχόμενου συστήματος, ενός υποθαλάσσιου drone, του Ποσειδώνα».

Το drone αυτό, σύμφωνα με τη Μόσχα, είναι εξοπλισμένο με σύστημα πυρηνικής πρόωσης και μπορεί επίσης να μεταφέρει πυρηνικό φορτίο.

«Κανένα άλλο σκάφος στον κόσμο δεν είναι ισάξιο με αυτό σε ταχύτητα και στο βάθος» στο οποίο επιχειρεί, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει «κανένας τρόπος να το αναχαιτίσουν».

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα παραμένουν δεσμευμένες από τη συνθήκη αφοπλισμού New START, η οποία περιορίζει σε 1.550 τις αναπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές που μπορεί να διαθέτει κάθε χώρα και προβλέπει έναν μηχανισμό επαλήθευσης, ο οποίος όμως έχει ανασταλεί εδώ και δύο χρόνια.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ
 |
ΚΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top