Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Γιατί ο Τραμπ «πατάει» το κουμπί των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια / Βίντεο Ερτ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα εντολή στον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά εδώ και 33 χρόνια, λίγα λεπτά προτού ξεκινήσει η συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ έκανε αυτή την ανακοίνωση στο Truth Social, την ώρα που βρισκόταν στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One και κατευθυνόταν προς την πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συναντήθηκε με τον Σι.

Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να ξεκινήσει δοκιμές του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου «σε ισότιμη βάση» με τις άλλες πυρηνικές δυνάμεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ / Φωτογραφία AP (Mark Schiefelbein)

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει να κάνει δοκιμές των Πυρηνικών μας Όπλων σε ισότιμη βάση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε ο Τραμπ.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι «οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από κάθε άλλη χώρα» και πρόσθεσε ότι «η Ρωσία βρίσκεται στη δεύτερη θέση και η Κίνα στην τρίτη, αλλά ενδέχεται να φτάσει στο ίδιο επίπεδο (με τη Ρωσία) μέσα σε 5 χρόνια».

Ο Ρεπουμπλικάνος δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για το θέμα και δεν απάντησε στην ερώτηση που του έθεσε δημοσιογράφος για την ανάρτησή του.

Η Κίνα διπλασίασε το πυρηνικό της οπλοστάσιο

Το Πεκίνο έχει υπερδιπλασιάσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο, το οποίο εκτιμάται ότι πλέον περιλαμβάνει 600 πυρηνικές κεφαλές, έναντι 300 το 2020, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Ερευνών.

Όπως αναφέρει η πηγή αυτή, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Κίνα θα διαθέτει περισσότερες από 1.000 πυρηνικές κεφαλές ως το 2030.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη στη Στοκχόλμη (Sipri), οι ΗΠΑ διαθέτουν 5.117 πυρηνικές κεφαλές και η Ρωσία 5.489.

Συνολικά το Sipri εκτιμά σε περισσότερες από 12.200 τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτουν εννέα χώρες: η Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γαλλία, η Βρετανία, το Πακιστάν, η Ινδία, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα.

Η απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων συνδέεται με τη γρήγορη ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τις προόδους που σημειώνει η Ρωσία στην ανάπτυξη νέων πυρηνοκίνητων πυραύλων.

Την Κυριακή ο Πούτιν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη, τελική δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου Burevestnik, ο οποίος, όπως δήλωσε ο ίδιος, «έχει απεριόριστο βεληνεκές» και είναι ικανός να παρακάμψει σχεδόν όλα τα συστήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την κίνηση αυτή της Μόσχας, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να εργάζεται για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «αντί να δοκιμάζει πυραύλους».

Ωστόσο ο Πούτιν δεν φάνηκε να πτοείται και την Τετάρτη δήλωσε ότι «χθες πραγματοποιήσαμε ακόμη μία δοκιμή, ενός άλλου πολλά υποσχόμενου συστήματος, ενός υποθαλάσσιου drone, του Ποσειδώνα».

Το drone αυτό, σύμφωνα με τη Μόσχα, είναι εξοπλισμένο με σύστημα πυρηνικής πρόωσης και μπορεί επίσης να μεταφέρει πυρηνικό φορτίο.

«Κανένα άλλο σκάφος στον κόσμο δεν είναι ισάξιο με αυτό σε ταχύτητα και στο βάθος» στο οποίο επιχειρεί, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει «κανένας τρόπος να το αναχαιτίσουν».

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα παραμένουν δεσμευμένες από τη συνθήκη αφοπλισμού New START, η οποία περιορίζει σε 1.550 τις αναπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές που μπορεί να διαθέτει κάθε χώρα και προβλέπει έναν μηχανισμό επαλήθευσης, ο οποίος όμως έχει ανασταλεί εδώ και δύο χρόνια.