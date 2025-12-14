IQ 160: Ο Τηλέμαχος μαθαίνει την αλήθεια από την Πηνελόπη

Στο τελευταίο επεισόδιο του IQ 160, η ένταση χτυπά κόκκινο όταν ο Τηλέμαχος αντικρίζει τη Μουρίκη έγκυο. Η έκπληξη και η χαρά του είναι εμφανείς:
Τηλέμαχος: «Ναι, ναι, ναι, θα περιμένω, θα περιμένω να βγει. Αλλά ανυπομονώ να το πάρω στην αγκαλιά μου και να το κάνω γουτσου γουτσου και κουκου τσά!»
Η αίσθηση της χαράς όμως αλλάζει απότομα όταν η Πηνελόπη αποφασίζει να του πει την αλήθεια.
Πηνελόπη: «Ξέρεις, μπορεί να είσαι ο πατέρας… αλλά μπορεί και να μην είσαι.»
Η δήλωση αιφνιδιάζει τον Τηλέμαχο και προκαλεί αμηχανία:
Τηλέμαχος: «Τι; υπάρχει κι άλλος υποψήφιος;»
Η σύγχυση κορυφώνεται με την απρόσμενη εμφάνιση τρίτου προσώπου και συγκεκριμένα του Καλατζή.
Αργύρης: «Ωπ, γεια σου Τηλέμαχε. Τι γίνεται;»
Ο Τηλέμαχος μένει άφωνος, προσπαθώντας να επεξεργαστεί την αλήθεια. Η αρχική του χαρά μετατρέπεται σε σοκ και αβεβαιότητα, καθώς καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση που ξεπερνά κάθε φαντασία.
