Το χριστουγεννιάτικο δέντρο Αργυρού -Νίκα: Το στολίδι που ξεχώρισε!

Μια κάλτσα, ένα γράμμα, όλη η αγάπη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.12.25 , 18:54 Aνατροπή στο Αίγιο: Νεκρός ο ασθενής - μποξέρ που γρονθοκόπησε γιατρό
14.12.25 , 18:37 Δώρο Χριστουγέννων - ΔΥΠΑ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
14.12.25 , 18:16 Σίδνεϊ: Αυτοί είναι οι δράστες που σκότωσαν 12 άτομα - Ένα παιδί στα θύματα
14.12.25 , 17:43 Ιωάννα Τούνη: «Είχα εκατό ώρες πτήσεις, δε θα ήθελα να πω κάτι»
14.12.25 , 17:19 Το χριστουγεννιάτικο δέντρο Αργυρού -Νίκα: Το στολίδι που ξεχώρισε!
14.12.25 , 17:03 Πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
14.12.25 , 15:51 Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι στις Κροκεές Λακωνίας
14.12.25 , 15:14 Οργή Ισραήλ κατά της κυβέρνησης της Αυστραλίας για την επίθεση στο Σίδνεί
14.12.25 , 15:00 Το TractioN επισκέπτεται το Goodwood Revival 2025!
14.12.25 , 14:31 Αυστραλία: 12 νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ
14.12.25 , 14:29 Σαμαρά για παιδί: «Aν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει»
14.12.25 , 14:05 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14.12.25 , 13:46 Reuters: Δεύτερο πρόγραμμα για εξοπλισμούς SAFE στο τραπέζι της ΕΕ
14.12.25 , 13:15 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/12/2025 – 21/12/2025
14.12.25 , 13:05 Άση Μπήλιου: Δύσκολη όψη Άρη – Ποσειδώνα: Τι να προσέξουν τα ζώδια!
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
«Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Aπόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε άκρως χριστουγεννιάτικο mood βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς στόλισαν το δέντρο του σπιτιού τους παρέα με τον γιο τους. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μοιράστηκε με τους followers του μια ζεστή, οικογενειακή στιγμή, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα μέσα από τα social media.

Αγκαλιά μπαμπάς και γιος

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο εντυπωσιάζει με τη διακόσμησή του, η οποία κινείται σε κόκκινους και λευκούς τόνους, με λαμπερά στολίδια, παιχνιδιάρικα σχέδια και παραμυθένιες λεπτομέρειες.

Matching φανέλες και αγκαλιές: Η φωτογραφία του Αργυρού με τον γιο του

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η κόκκινη χριστουγεννιάτικη κάλτσα με το μονόγραμμα «Β», μια τρυφερή αναφορά στον γιο του ζευγαριού, Βασίλη που δίνει ξεχωριστό νόημα στον φετινό στολισμό.

Αυτό ήταν το στολίδι που όλοι πρόσεξαν

Παρότι κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, τέτοιες στιγμές αποτυπώνουν τη χαρά και την πληρότητα που βιώνουν ως οικογένεια.

 Τα φετινά Χριστούγεννα έχουν για εκείνους ιδιαίτερη σημασία, με τον μικρό τους γιο να βρίσκεται στο επίκεντρο και να κάνει τις γιορτές πιο ζεστές και συναισθηματικές από ποτέ.

Ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο για την οικογένεια Αργυρού

Η φωτογραφία απεικονίζει ένα πλούσια στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, καλυμμένο με χιονισμένα κλαδιά και ζεστά, λευκά φωτάκια.

Τα στολίδια κυριαρχούνται από κόκκινες και λευκές αποχρώσεις, με μπάλες, ριγέ σχέδια και διακοσμητικά που θυμίζουν γλυκά και καραμέλες.

Στο κέντρο ξεχωρίζει μια κόκκινη χριστουγεννιάτικη κάλτσα με λευκό τελείωμα και κεντημένο το γράμμα «Β», κρεμασμένη ανάμεσα στα κλαδιά, προσθέτοντας μια έντονα προσωπική και συναισθηματική πινελιά στη σύνθεση. 

Η συνολική εικόνα αποπνέει ζεστασιά, οικογενειακή θαλπωρή και έντονο εορταστικό χαρακτήρα.

Τα λόγια αγάπης για την Αλεξάνδρα Νίκα 

«Έχω αλλάξει από όταν τη γνώρισα.  Έρχεται ένας άνθρωπος, με τον οποίο νιώθεις ότι είναι ο άνθρωπός σου, με τον οποίον θα χτίσεις την οικογένειά σου. Γιατί το πιο πολύτιμο πράγμα είναι η οικογένεια για μένα», παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του.
 Ο ίδιος αποκάλυψε πως είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του και πλέον οι οικογένειες του ζευγαριού είναι επίσης δεμένες, συναντιούνται και επικοινωνούν.

Αργυρός για Νίκα: «Όταν την πρωτοείδα, λέω "θα περάσω τη ζωή μου μαζί της"»

«Το ωραιότερο δώρο της ζωής μου είναι ο Βασίλης. Επειδή κοιμάμαι πολύ αργά το πρωί, είναι η ώρα που ξυπνάει και περιμένω να ξυπνήσει για να τον πάρω αγκαλιά, για ένα χάδι», κατέληξε ο τραγουδιστής.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexandra (@alexandra.nika)

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top