Matching φανέλες και αγκαλιές: Η φωτογραφία του Αργυρού με τον γιο του

Μια νέα τρυφερή φωτογραφία πατέρα και γιου, όπου οι δυο τους φορούν ίδιες μπασκετικές φανέλες και ο μικρός βρίσκεται γλυκά στην αγκαλιά του πατέρα του, έγινε η αφορμή για να ξαναστραφούν τα βλέμματα στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Η στιγμή αποτυπώνει την ηρεμία, τη ζεστασιά και το δέσιμο που έχει αναπτυχθεί τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού τους.

Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα πρόσφατα έγινε ενός έτους και οι γονείς του δεν κρύβουν τη χαρά και τη συγκίνησή τους για το πρώτο αυτό μεγάλο ορόσημο.

Η μεγάλη συναυλία στο Barclays Center

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη σκηνή του Barclays Center στο Μπρούκλιν, όπου έδωσε μια εντυπωσιακή συναυλία μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές του. Στο πλευρό του ήταν και η οικογένειά του, με την Αλεξάνδρα Νίκα και τον μικρό Βασίλη να ταξιδεύουν μέχρι τη Νέα Υόρκη για να τον στηρίξουν.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής είχε μοιραστεί από το καμαρίνι του μία φωτογραφία όπου κρατά στα χέρια του μια παιδική φανέλα NBA με τον αριθμό 22 — ένα συμβολικό δώρο για τον γιο του, που προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές.

«Η πατρότητα είναι το μεγαλύτερο δώρο»

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην εκπομπή Happy Day, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για την πατρότητα: «Η πατρότητα είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή μου. Όλη μου η καρδιά και όλο μου το είναι είναι σε αυτό το νέο μέλος που έχει έρθει στην οικογένεια. Είναι το μεγαλύτερο σουξέ της καριέρας μου… Θα προσπαθήσω να είμαι ο καλύτερος πατέρας».

Τα λόγια του αποτυπώνουν ξεκάθαρα το πώς βιώνει αυτόν τον νέο ρόλο, έναν ρόλο που του έχει αλλάξει την οπτική και την καθημερινότητα.

Η συγκινητική ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε μια φωτογραφία όπου ο σύζυγός της κρατά τον ενός έτους Βασίλη, και οι δύο με ίδιες φανέλες. Η εικόνα γεμάτη τρυφερότητα απέσπασε χιλιάδες θετικά σχόλια.

Μόλις πριν λίγες ημέρες, είχε ανεβάσει και μια συγκινητική ανάρτηση για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους: «Πριν από έναν χρόνο ήρθε στον κόσμο ο Βασίλης μας και άλλαξε τα πάντα… με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Χρόνια σου πολλά Billako μου».

Μια οικογένεια που αποπνέει ζεστασιά

Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε και έγινε viral είναι απλώς μια ακόμη απόδειξη της δυνατής σχέσης και της απόλυτης αφοσίωσης των γονιών στο παιδί τους. Μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής του μικρού Βασίλη, η οικογένεια Αργυρού–Νίκα δείχνει πιο ευτυχισμένη και ενωμένη από ποτέ.