Matching φανέλες και αγκαλιές: Η φωτογραφία του Αργυρού με τον γιο του

Family vibes: Η φωτογραφία του Αργυρού που έγινε trend

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 16:15 Η United Group B.V. καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο του 2025
02.12.25 , 15:54 Οδηγοί ταξί: «Αν δε συναντηθούμε με τον Κυρανάκη, η απεργία θα παραταθεί»
02.12.25 , 15:44 Δημήτρης Λάλος - Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Έτσι μας ευχήθηκαν «καλό χειμώνα»
02.12.25 , 15:18 35 χρόνια interwetten - 35 δώρα για όλους: Η μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς
02.12.25 , 15:15 Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
02.12.25 , 14:54 Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
02.12.25 , 14:52 Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φ. Μογκερίνι για απάτη
02.12.25 , 14:35 Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει
02.12.25 , 14:34 «Όταν η Μαρινέλλα έφυγε από το Ηρώδειο για το νοσοκομείο, μιλούσε κανονικά»
02.12.25 , 14:30 Κιβωτός: Αποκλειστικά Ο Μάρτυρας Που Άλλαξε Την Κατάθεσή Του
02.12.25 , 14:27 Περιστέρι: Συγκλονίζει Η Χήρα Ταξιτζή Που Χάθηκε Σε Τροχαίο
02.12.25 , 13:51 Matching φανέλες και αγκαλιές: Η φωτογραφία του Αργυρού με τον γιο του
02.12.25 , 13:42 Λούτσα: Νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή και δεύτερου οχήματος πριν το τροχαίο
02.12.25 , 13:37 Οικονομάκου: Τα τέσσερα χαρίσματα του Μπρούνο Τσερέλα που την κέρδισαν!
02.12.25 , 13:19 Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Φάρμα - Βάγγος: Αποκάλυψε αν μίλησε με τη Ναταλία μετά την αποχώρησή του!
Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η μπλούζα με το όνομα «Αργυρός» έγινε το πιο γλυκό highlight της βραδιάς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα τρυφερή φωτογραφία πατέρα και γιου, όπου οι δυο τους φορούν ίδιες μπασκετικές φανέλες και ο μικρός βρίσκεται γλυκά στην αγκαλιά του πατέρα του, έγινε η αφορμή για να ξαναστραφούν τα βλέμματα στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Η στιγμή αποτυπώνει την ηρεμία, τη ζεστασιά και το δέσιμο που έχει αναπτυχθεί τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού τους.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο μικρός Βασίλης φορά «Αργυρός»!

«Η πατρότητα είναι το μεγαλύτερο δώρο»

Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα πρόσφατα έγινε ενός έτους και οι γονείς του δεν κρύβουν τη χαρά και τη συγκίνησή τους για το πρώτο αυτό μεγάλο ορόσημο.

Η μεγάλη συναυλία στο Barclays Center

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη σκηνή του Barclays Center στο Μπρούκλιν, όπου έδωσε μια εντυπωσιακή συναυλία μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές του. Στο πλευρό του ήταν και η οικογένειά του, με την Αλεξάνδρα Νίκα και τον μικρό Βασίλη να ταξιδεύουν μέχρι τη Νέα Υόρκη για να τον στηρίξουν.

Αργυρός - Νίκα: Ο γιος τους κάνει τα πρώτα του βήματα - Το τρυφερό βίντεο!

Μπαμπάς και γιος αγκαλιά

Μάλιστα, ο τραγουδιστής είχε μοιραστεί από το καμαρίνι του μία φωτογραφία όπου κρατά στα χέρια του μια παιδική φανέλα NBA με τον αριθμό 22 — ένα συμβολικό δώρο για τον γιο του, που προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές.

«Η πατρότητα είναι το μεγαλύτερο δώρο»

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην εκπομπή Happy Day, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για την πατρότητα: «Η πατρότητα είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή μου. Όλη μου η καρδιά και όλο μου το είναι είναι σε αυτό το νέο μέλος που έχει έρθει στην οικογένεια. Είναι το μεγαλύτερο σουξέ της καριέρας μου… Θα προσπαθήσω να είμαι ο καλύτερος πατέρας».

 

Τα λόγια του αποτυπώνουν ξεκάθαρα το πώς βιώνει αυτόν τον νέο ρόλο, έναν ρόλο που του έχει αλλάξει την οπτική και την καθημερινότητα.

Η συγκινητική ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε μια φωτογραφία όπου ο σύζυγός της κρατά τον ενός έτους Βασίλη, και οι δύο με ίδιες φανέλες. Η εικόνα γεμάτη τρυφερότητα απέσπασε χιλιάδες θετικά σχόλια.

Μόλις πριν λίγες ημέρες, είχε ανεβάσει και μια συγκινητική ανάρτηση για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους: «Πριν από έναν χρόνο ήρθε στον κόσμο ο Βασίλης μας και άλλαξε τα πάντα… με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Χρόνια σου πολλά Billako μου».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexandra (@alexandra.nika)

 

Μια οικογένεια που αποπνέει ζεστασιά

Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε και έγινε viral είναι απλώς μια ακόμη απόδειξη της δυνατής σχέσης και της απόλυτης αφοσίωσης των γονιών στο παιδί τους. Μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής του μικρού Βασίλη, η οικογένεια Αργυρού–Νίκα δείχνει πιο ευτυχισμένη και ενωμένη από ποτέ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top