Πόλεμος Μέση Ανατολή: Τα έκτακτα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο Ανάπτυξης

Έτοιμη να παρέμβει δηλώνει η κυβέρνηση, αν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τα κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος των καταναλωτών.

Ο υπουργός Ανάπτυξης είναι ξεκάθαρος: δεν είναι αποδεκτή η ασυδοσία στην αγορά. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει ήδη έτοιμη δέσμη έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, υπάρχει σχεδιασμός για εξοντωτικούς ελέγχους, ειδικά στο πεδίο των καυσίμων, γιατί υπάρχουν στοιχεία για αδικαιολόγητες αυξήσεις. Μέχρι τώρα έχουν γίνει πάνω από 700 τέτοιοι έλεγχοι.

Επιπλέον, θα υπάρχει τακτικός έλεγχος των αποθεμάτων, για να αποφευχθούν τεχνητές ελλείψεις και ανατιμήσεις. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να επανέλθει το μέτρο της υποχρεωτικής απογραφής βασικών ειδών διατροφής.

Όσον αφορά στο πλαφόν στα περιθώρια κέρδους είναι στο τραπέζι, αλλά ως ύστατο μέτρο.

Πέρα από αυτά τα προληπτικά μέτρα, το υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να ενεργοποιήσει έκτακτες ενισχύσεις για τον περιορισμό του κόστους ενέργειας, αν οι διεθνείς τιμές ξεφύγουν. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ξαναδούμε επιδόματα τύπου pass, όπως έγινε στον πόλεμο της Ουκρανίας.

