Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!

Παπαρίζου: Αποσπάσματα από τα διαφορετικές εμφανίσεις στο Nox

Πιο αδύνατη από ποτέ δείχνει η Έλενα Παπαρίζου, με αφορμή τις πρόσφατες φωτογραφίες της που κυκλοφόρησαν από τις εμφανίσεις με τον Τάκη Ζαχαράτο στο NOX.

Η Έλενα Παπαρίζου στη μουσική παράσταση The Velvet Night – The Cabaret Edition

Η τραγουδίστρια και performer αλλάζει πολλά look στη μουσική παράσταση The Velvet Night – The Cabaret Edition.

Η Έλενα Παπαρίζου στη μουσική παράσταση The Velvet Night – The Cabaret Edition

Παρά τις διαφορετικές εμφανίσεις της όμως, δε θα μπορούσαμε να μην προσέξουμε την εμφανή αλλαγή στην εικόνα της.

Η Έλενα Παπαρίζου στη μουσική παράσταση The Velvet Night – The Cabaret Edition

Στο υλικό που δημοσίευσε στα instastories της από την παράσταση, φαίνεται πόσο ανανεωμένη είναι, αλλά και πόσο απολαμβάνει τη μουσική συνύπαρξη της με τον Τάκη Ζαχαράτο.

Και φυσικά, στην παράσταση τραγουδά και τα δικά της τραγούδια, αλλά και αγαπημένες επιτυχίες άλλων καλλιτεχνών.

Θανάσης Παπαθανασίου- Έλενα Παπαρίζου- Αλέξανδρος Αντωνόπουλος- Μιχάλης Ρέππας/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Τη χθεσινή της παράσταση παρακολούθησαν πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος. Ο Θανάσης Παπαθανασίου, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος και ο Μιχάλης Ρέππας φωτογραφήθηκαν με τη Mrs. Νumber One.

Έλενα Παπαρίζου- Γιώργος Κακοσαίος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

O Γιώργος Κακοσαίος ήταν επίσης εκεί και φωτογραφήθηκε μαζί με την τραγουδίστρια, όπως και ο Δημήτρης Γιώτης.

Έλενα Παπαρίζου- Δημήτρης Γιώτης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Παπαρίζου υποδέχτηκε τους φίλους στο καμαρίνι της, φορώντας leather jumpsuit με κερωμένη όψη και η αλήθεια είναι πως και με αυτό το οutfit δείχνει αδυνατισμένη, ultra chic και πολύ εντυπωσιακή.

Πριν από περίπου έναν μήνα, είχε δώσει το «παρών» στο Nox για τα γενέθλια του Άγγελου Κοτταρίδη. Τότε, είχε ανέβει στη σκηνή και είχε τραγουδήσει με τον Αντώνη Ρέμο.

Έλενα Παπαρίζου- Αντώνης Ρέμος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Φορούσε εφαρμοστό μαύρο φόρεμα με φαρδιά ζώνη στη μέση και over the knee μπότες και η αλήθεια είναι πως αναδεικνύονταν τέλεια τα γυμνασμένα της πόδια.