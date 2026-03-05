Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Η πλατφόρμα άνοιξε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Οικονομια
Επίδομα Παιδιού Α21: Μέχρι Πότε Μπορείτε Να Κάνετε Αίτηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού άνοιξε στις 27 Φεβρουαρίου 2026 και θα κλείσει στις 11 Μαρτίου 2026.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των προσωπικών κωδικών στο Taxisnet.
  • Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα και το οικογενειακό εισόδημα του 2024.
  • Απαιτείται η φοίτηση των τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η υποβολή σχετικών στοιχείων στην αίτηση.
  • Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά για να ληφθεί υπόψη.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων, άνοιξε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 08:00.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως τις 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι:  η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  • η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

 Περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού, εδώ, όπως και χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις εδώ.

